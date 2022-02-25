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Категорія
Транспорт
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Молдова припинила рух поїздів із Кишинева до Одеси

Молдова припинила рух поїздів із Кишинева до Одеси
Фото: Первый одесский портал

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови вирішила тимчасово призупинити рух поїздів із Кишинева до Одеси.

Про це сьогодні заявили в "Укрзалізниці", повідомляє Центр транспортних стратегій.

За інформацією видання, курсування поїзда Одеса – Кишинів – Одеса припинено з сьогодення.

Рух поїздів у цьому напрямку відновлюється після півторарічної перерви.

Нагадаємо, курсування цього поїзда було відновлено 28 серпня 2021 року.

До пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 пасажиропотік між Україною та Молдовою перевищував 90 тисяч пасажирів.

18 березня 2020 року повідомлення між двома країнами припинилося через карантинні обмеження.

Автор:
Дмитро Нарожний