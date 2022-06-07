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Паливна криза в Україні збільшила попит на електромобілі
Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf.
У травні український автопарк поповнився 1016 року повністю електричними автомобілями (BEV). Такий результат виявився кращим з початку року і на 63% більше, ніж рік тому, повідомляє Укравтопром.
Частка нових машин у цій кількості становила 28% проти 11% минулого року.
Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів становили легкові автомобілі – 984 штук (нових – 287 штук, уживаних – 697 штук). Порівняно з торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Усього за п'ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка вживаних автомобілів у цій кількості становить 80%.
Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf. З січня до травня українську реєстрацію отримали 567 автомобілів цієї моделі.
Другий результат у черговий раз продемонструвала TESLA Model 3. Цього разу у її заліку 263 реєстрації.
У трійку бестселерів влучив Volkswagen e-Golf. Цей електрокар обрали 156 автомобілістів.
Четвертим за популярністю став електромобіль Volkswagen ID.4 – 138 штук.
Замикає ТОП-5 ринку автомобілів на акумуляторних джерелах DONG FENG M-NV-132 реєстрації за п'ять місяців.
Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається RENAULT Kangoo ZE – 77 реєстрацій.
Нагадаємо, що з 1 червня на Київщині почали штрафувати за перевантаження фури.