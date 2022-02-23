Порошенко особисто блокує рішення про підтримку авіаперевезень — Кубраков

Народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко особисто блокує рішення щодо підтримки авіаперевезень в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вчора всі парламентські фракції домовилися про те, що на час реальних загроз з боку Росії в Україні буде створено Оборонну коаліцію, яка захищатиме виключно українські інтереси. Проте через особисті упередження та інтереси деяких депутатів важливі для держави рішення блокуються", — написав він.

Зокрема, йдеться про те, що у середу парламентарії мали проголосувати за рішення, яке дозволило українським авіаперевізникам отримати спеціальні умови від ДП "Украерорух" та ДП МА "Бориспіль". Обсяг необхідної підтримки – 800 млн грн. "Це системний підхід держави, що стимулює ринок і захищає його від можливих ризиків", — написав Кубраков.

За його словами, авіаперевезення – це низькомаржинальний ринок. "І саме він потрапив під сильний удар через обмеження щодо пандемії Covid-19. На тлі гібридної війни авіаперевезення можуть зупинитися першими, і не через військові загрози",—- вважає міністр.

"Нагадаю, спільними діями уряду, парламенту та авіабізнесу в ці тижні ми змогли запобігти кризі авіаперевезень, викликаній коливаннями на ринку страхових послуг. Наразі страхові премії з повітряних суден, що використовуються на території України, збільшено від 7 до 12 разів (з 285 доларів США) в день на одне судно до 3198 доларів США в день на судно). Небо відкрите, авіасполучення українських міст з ключовими містами Європи збережено. Зараз нам необхідно діяти так само швидко і системно і запобігти розоренню цілої галузі", — додав Кубраков.

"На жаль, сьогодні політичні інтриги взяли гору над здоровим глуздом та інтересами держави. Ми закликаємо Верховну Раду прислухатися до нашої позиції, об'єднатися навколо сучасних загроз та захистити інтереси держави у непрості часи", — резюмував міністр інфраструктури.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України веде переговори з українськими авіаперевізниками щодо можливого заміщення скасованих іноземними авіакомпаніями рейсів.

Як повідомлялося раніше, на тлі можливого вторгнення Росії авіакомпанії почали зупиняти польоти до України.

Так, німецька компанія Lufthansa 19 лютого ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень в Київ та Одесу. Обмеження запроваджуються у період з 21 по 28 лютого.

Слідом за Lufthansa національні авіаперевізники Австрії та Швейцарії Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) оголосили про зупинення більшості рейсів в Україну.

Крім того, латвійська авіакомпанія airBaltic тимчасово зупиняє нічні рейси до Києва та Одеси.

З 13 лютого польоти в Україну на невизначений час, а також транзит над Україною припинила нідерландська авіакомпанія KLM.