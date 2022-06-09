Російські авіалінії розглядають можливість переїзду до Туреччини, щоб обійти санкції - Bloomberg

Деякі російські авіакомпанії розглядають можливість створення перевізників, що базуються в Туреччині, щоб обійти санкції, які не дозволили їм орендувати літаки і отримати доступ до технічних та ремонтних підприємств після вторгнення в Україну.

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Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, та Anex Tourism Group, яка управляє Azur Air, розглядають можливість базування нових авіакомпаній у Туреччині та ведуть переговори з лізинговими компаніями щодо придбання літаків.

На відміну від державного ПАТ "Аерофлот", яке перед вторгненням в Україну літало приблизно в 56 країн, Azur Air та Nordwind переважно доставляють російських відпочиваючих у туристичні напрямки.

Джерела видання повідомили, що Azur Air та Nordwind є частиною великих туристичних компаній, контрольованих турецькими бізнесменами. Перевізники були піддані індивідуальним санкціям, тому зміна базування компаній був порушенням.

"Anex може розмістити новий підрозділ в Анталії, головному транспортному вузлі на південному узбережжі Туреччини, з парком вузькофюзеляжних та широкофюзеляжних літаків Boeing Co. Група веде переговори з кількома орендодавцями, включаючи Dubai Aerospace Enterprise та Aviation Capital Group, а також Core ", - повідомило одне з джерел.

Також Pegas може запустити авіакомпанію під назвою Southwind, кажуть люди, додаючи, що нові перевізники можуть розпочати роботу вже цього літа. Anex також розглядає можливість використання існуючої ліцензії перевізника для початку операцій та веде переговори із чартерною авіакомпанією Tailwind.

Нагадаємо, агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) 16 березня призупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.