У Києві водіїв на смузі громадського руху сприйматимуть як диверсантів — КМДА

У Києві водіїв, які займають смугу громадського руху, сприйматимуть як диверсантів. Реагуватимуть відповідно.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", — зазначили в КМДА.

Користуватися смугою громадського транспорту можуть: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

"Місто живе в умовах військового стану. Зберігайте спокій і не наражайте себе на небезпеку", — заявили в КМДА.

Нагадаємо, у Київській облдержадміністрації назвали найнебезпечніші дороги області. Найнебезпечнішими напрямками у Київській області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також до небезпечних належить територія біля Димера у Вишгородському районі.