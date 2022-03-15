У МІУ закликали українських та світових судновласників відмовитись від співпраці з компаніями, пов’язаними з Росією

Відмова від співпраці з російськими компаніями у сфері судноплавства стане одним із важелів впливу, які змусять Росію відповісти за агресію проти України.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, у відомстві закликали судновласників та судноплавні компанії, чиї судна ходять під прапором України чи інших країн, не отримувати будь-які послуги від компаній, власниками, акціонерами чи бенефіціарами яких є громадяни Російської Федерації, зареєстровані в РФ юридичні особи чи особи, що потрапили під українські санкції.

"Лише спільними зусиллями українців та наших міжнародних партнерів ми зможемо змусити Росію відповісти за всі людські смерті, спричинені проявом небаченої у ХХІ столітті агресії", — наголосили у МІУ.

Там нагадали, що раніше, у зв'язку з порушенням Росією положень міжнародного права, Україною було заборонено перебування у внутрішніх водах та захід у порти суден під прапором Російської Федерації або судів, пов'язаних з російськими фізичними та юридичними особами.