"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило додатковий евакуаційний поїзд від Покровська до Львова. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Потяг №234-233 відправляється о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 8 червня призначила два регіональні поїзди, які сполучатимуть Київ з Житомиром. Час у дорозі становитиме менше 3 годин.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем, а також між Києвом та Черкасами .