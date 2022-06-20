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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило додатковий евакуаційний поїзд від Покровська до Львова. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
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Потяг №234-233 відправляється о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 8 червня призначила два регіональні поїзди, які сполучатимуть Київ з Житомиром. Час у дорозі становитиме менше 3 годин.
Крім того, "Укрзалізниця" відновила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем, а також між Києвом та Черкасами .Підписуйтесь на наш Telegram канал