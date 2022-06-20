Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило додатковий евакуаційний поїзд від Покровська до Львова. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Потяг №234-233 відправляється о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 8 червня призначила два регіональні поїзди, які сполучатимуть Київ з Житомиром. Час у дорозі становитиме менше 3 годин.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем, а також між Києвом та Черкасами .

Автор:
Степан Крьока