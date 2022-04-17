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"Укрзалізниця" призначила на 17 квітня сім евакуаційних поїздів

"Укрзалізниця" призначила на 17 квітня сім евакуаційних поїздів
Фото: Facebook/"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила на 17 квітня сім поїздів для евакуації мирного населення. Про це повідомляє прес-служба залізничного підприємства.

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Графік поїздів:

22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пасажирський;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ;

06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський.

В УЗ додали, що час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щодня близько 00:00.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з початку гарячої стадії російської агресії проти України евакуювала понад 3,5 млн. пасажирів.

Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватись.

Автор:
Дмитро Нарожний