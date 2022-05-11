"Укрзалізниця" вдвічі продовжила попередній продаж квитків на 14 поїздів

"Укрзалізниця" з 12 травня відкрила попередній продаж на 20 діб квитків на 14 поїздів Центральною та Західною Україною. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зокрема йдеться про маршрути №7/8 Київ – Чернівці; №29/30 Київ – Ужгород; №41/42 Дніпро – Львів; №43/44 Івано Франківськ – Київ; №91/92 Львів – Київ; №97/98 Ковель – Київ; №749/750 Київ – Івано-Франківськ; №779/780 Суми – Київ; №139/140 Київ – Кам’янець Подільський; №145/146 Львів – Ужгород; №769/770 Київ – Кам’янець-Подільський; №757/758 Київ – Могилів-Подільський; №789/790 Кропивницький – Київ та №791/792 Кременчук – Київ.

Квитки можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і, як зазначають в УЗ, "трохи дешевше" - в чат-боті. Нагадаємо, що продаж через партнерські сервіси днями було зупинено "з міркувань безпеки".

Зазначимо, що ще 28 березня "Укрзалізниця" оголосила, що квитки на майже всі зазначені поїзди можна буде купити за 10 днів до відправлення.

Однак тоді через окупацію російськими військами Чернігівської та Сумської областей не було залізничного сполучення в напрямку Сум: його відновили лише через три тижні після відходу військ РФ з регіону - з 28 квітня.

У довоєнний же час продаж квитків на потяги УЗ відкривала за 45 днів, а в 2019 році на ряд популярних поїздів було встановлено термін у 60 днів. З червня 2020 року його було збільшено до 90 днів для низки маршрутів з Києва – до Костянтинівки, окупованих нині Новоолексіївки, Херсона та Маріуполя, а також згаданих вище поїздів до Ужгорода та Івано-Франківська (№7/8 та №29/30).