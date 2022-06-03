"Укрзалізниця" запускає поїзд із Запоріжжя до Польщі

"Укрзалізниця" призначила з 11 червня новий поїзд №32/31, що сполучив Запоріжжя із польским Перемишлем (Пшемислем). Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Причиною появи нового маршруту називається "збільшений попит пасажирів на повернення в Україну". Рейс із Запоріжжя відправлятиметься о 15:30, зупинятиметься в Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50 наступного дня.

З Перемишля поїзд вирушатиме о 16:00 (перший рейс - відповідно 12 червня), зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 наступного дня і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, Смілу (станцію імені Шевченка), Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро. Вагони в поїзді - купейні та класу люкс. Квитки, як і на інші поїзди до Перемишля, можна буде купити онлайн.

Нагадаємо, що також з 11 червня буде запущено зручний нічний поїзд №53/54 Київ - Перемишль. При цьому пасажири цього рейсу матимуть зручну пересадку на потяги, що курсують до інших міст Польщі та до Австрії.

Зазначимо також, що з травня УЗ запустила потяг з Києва до польського Хелма. Цей напрямок, в свою чергу, зручно використовувати для пересадки на поїзд до Варшави чи з нього.