В "Укрзалізниці" повідомили про зміни у маршрутах: які рейси затримуються та змінили напрямок

"Укрзалізниця" продовжує оперативно реагувати на події в країні та не зупиняє рух, але окремі напрямки зазнають змін.

Потяги не курсують:

С та до Херсона, поїзд 142 Львів-Бахмут змінює маршрут після ст. Сарни у напрямі ст. Здолбунів. Рейси 705 Київ-Перемишль та 716 Перемишль-Київ мають затримку близько 5 годин.

Зі східних регіонів продовжуються евакуаційні рейси, для цього мобілізовані максимум підготовлених і не задіяних у регулярних рейсах вагонів з усієї країни.

Загалом залізничники евакуювали вже понад 8 тисяч українців із зони бойових дій.

Нагадаємо, що станом на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, усі потяги до Києва та столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.