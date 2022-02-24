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В "Укрзалізниці" повідомили про зміни у маршрутах: які рейси затримуються та змінили напрямок
"Укрзалізниця" продовжує оперативно реагувати на події в країні та не зупиняє рух, але окремі напрямки зазнають змін.
Потяги не курсують:
- С та до Херсона, поїзд 142 Львів-Бахмут змінює маршрут після ст. Сарни у напрямі ст. Здолбунів.
- Рейси 705 Київ-Перемишль та 716 Перемишль-Київ мають затримку близько 5 годин.
Зі східних регіонів продовжуються евакуаційні рейси, для цього мобілізовані максимум підготовлених і не задіяних у регулярних рейсах вагонів з усієї країни.
Загалом залізничники евакуювали вже понад 8 тисяч українців із зони бойових дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що станом на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, усі потяги до Києва та столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.