103 друга Дейдея: кто отказался лишать нардепа неприкосновенности

Из 295 народных депутатов, которые присутствовали в сессионном зале парламента, за снятие неприкосновенности проголосовало 192 нардепа, 103 народных избранника голосовали против, воздержались или отказались нажимать кнопки

За привлечение Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") к уголовной ответственности проголосовало всего лишь 192 народных депутата при 226 необходимых. Против проголосовали 11 депутатов, 32 воздержались, не голосовало 60.

Заступились за Дейдея фракция Оппозиционного блока, группы Видродження и Воля народа.

Радикальная партия дала только один голос "за" — Оксана Корчинская. А фракция "Батькивщины" раскололась пополам в этом вопросе: 9 из 20 депутатов проголосовали за лишение неприкосновенности Дейдея.

Больше всего голосов "ЗА" дала фракция БПП — 86 нардепа. Два депутата этой фракции — Лубинец и Брензович — проголосовали против.

Чуть более половины фракции "Народный фронт" (44 нардепа) и внефракционных (26) также проголосовали за лишение неприкосновенности Дейдея. "Самопомич" поддержала представление Генпрокурора в полном составе — 25 нардепов.