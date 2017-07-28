28 июля в Киеве изменится схема движения транспорта

28 июля 2017, 08:53
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В связи с ремонтными работами и мероприятиями ко Дню крещения Киевской Руси-Украины в график столичного транспорта вносятся изменения

28 июля в Киеве изменится схема движения транспорта | Киев | Дело Увеличить картинку

Завтра в работу ряда маршрутов общественного транспорта вносятся изменения. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", говорится на сайте КГГА.

В связи с ликвидацией разрушенного защитного слоя бетона на пролетном строении Печерского путепровода на бульваре Дружбы Народов ночью 28 июля с 1:30 до 4:30 внесены изменения в движения ночного троллейбусного маршрута № 91н и организована работа маршрута на двух участках:

- железнодорожный вокзал "Центральный" — ул. Антоновича — станция метро "Лыбидская" — в обратном направлении по действующей трассе;

- ул. Милославская — Дарницкая площадь — в обратном направлении по действующей трассе.

Кроме того, с 26 по 28 июля с 23:30 до 5:30 временно закрыто движение трамвая №28 в связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Милославской (на участке от ул. Сабурова до ул. Бальзака).

А 28 июля на время проведения в центральной части Киева мероприятий к годовщине крещения Киевской Руси-Украины внесено изменения в работу общественного транспорта.

С расписанием движения наземного общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте "Киевпасстранса".

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Теги: киев , транспорт

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28 июля в Киеве изменится схема движения транспорта | Киев | Дело
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