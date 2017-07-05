2:1. Регламентный комитет направит представление на Лозового спикеру с замечаниями

Регламентный комитет принял решение направить представление на Андрея Лозового главе Верховной Рады с выводом относительно недостаточной обоснованности данного представления. Такое решение зачитал руководитель комитета Павел Пинзеник.

"Комитет считает, что представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового Андрея Сергеевича, поддержанное и внесенное в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Луценко Юрием Витальевичем 21 июня 2017 года, является законным и мотивированным, поскольку инициировано и подано субъектом представления, однако недостаточно обоснованно", — озвучил Пинзеник перед голосованием.

В частности, он отметил, что представление основывается на доказательствах, открытых до открытия уголовного производства 20 июня 2017 года. "У комитета есть обоснованные сомнения относительно истечения сроков давности для применения ч.2 ст. 212 УКУ для привлечения к уголовной ответственности народного депутата Украины Лозового", — говорится в выводах комитета.

Также представление не обосновывается надлежащими доказательствами в части доказательства фактами умышленного уклонения от уплаты налогов. "Налоговый долг народного депутата Лозового не согласованный согласно нормам Налогового кодекса. Налоговые уведомления решений относительно сумм налогового обязательства народного депутата Лозового опротестованы в рамках налогового судопроизводства", — сказал глава комитета.

"Я доволен сегодняшним решением комитета в той части, что это решение дает возможность рассмотрения моего представления депутатами. Уверен, что сегодня было предоставлено достаточно доказательств, чтобы поддержать предоставление на лишение депутатской неприкосновенности для продолжения досудебного следствия и вероятного выдвижения подозрения господину Лозовому в неуплате налогов", — сказал журналистам Юрий Луценко.

Он прогнозирует, что суд пройдет быстро и прозрачно, если с Лозового снимут неприкосновенность.

Генеральная прокуратура Украины подозревает народного депутата фракции Радикальной партии Андрея Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,7 млн грн.

Лозовой расценивает представление генерального прокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности как месть за то, что он не голосовал за назначение Луценко на должность генпрокурора.

В чем обвиняют Лозового

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 по 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

В декларации о доходах за 2015 год он указал наличные средства в сумме 800 тыс. грн, $50 тыс., 150 тыс. евро, а также право собственности на 24 позиции ценного движимого имущества, стоимость которого превышает 121,8 тыс. грн. При этом стоимость такого имущества на дату вступления его в собственность неизвестна.

Андрей Лозовой пояснил, что $200 тыс., указанных в декларации, — это семейные сбережения. "Когда подавалась первая электронная декларация, я задекларировал все семейные сбережения, в том числе и наследство моего деда и прадеда", — пояснил радикал.

Согласно сведениям контролирующих органов, Лозовой с начала 2007 года до конца 2015 года получил 234 тыс. грн, из которых 158,4 тыс. грн — доходы в виде зарплаты, 71,4 тыс. грн — стипендия, 4,2 тыс. ​​грн — доход от операций по продаже недвижимого имущества в 2007 году.

Внеплановой проверкой установлено, что в соответствии с налоговой информации, с учетом данных доступных реестров, общая стоимость состояния, задекларированная Лозовым, составляет 8 млн 856,7 тыс. грн (ценное имущество — 2,9 млн грн и 5,9 млн грн — деньгами).

По подсчетам следствия, "несоответствие стоимости задекларированного имущества Лозового его наличным активам и доходам, полученным из официальных источников, составляет 8 622 647 грн". То есть нардеп Радикальной партии умышленно не декларировал доходы, подлежащие налогообложению.