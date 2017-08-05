50 млн гривень разделят между 15 полигонами, которые принимают мусор из Львова

Полигоны Львовской области, которые принимают мусор из Львова, получат 50 млн грн на реконструкцию, рекультивацию и техническое переоснащение свалок. Об этом сообщает сайт правительства Украины.

По данным департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной государственной администрации, Кабинет Министров выделил 50 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на помощь полигонам, которые принимают мусор из города Львова.

Сформирован перечень мероприятий для обеспечения предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с размещением твердых бытовых отходов, образующихся во Львове.

Также предусмотрели строительство полигонов твердых бытовых отходов.

Финансовую помощь от Кабмина получат 15 полигонов, расположенных на территории Львовской области.