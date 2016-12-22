59-й российский "гумконвой" въехал на территорию Донбасса — Госпогранслужба

22 декабря 2016, 09:21
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В составе колонны 46 автомобилей, груженых "продуктами питания", "медикаментами" и "подарками"

59-й российский Увеличить картинку

Российская сторона в четверг в одностороннем порядке произвела оформление 59-го по счету так называемого "гуманитарного конвоя", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В период с 5.45 до 7.00 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало две колонны т.н. "гумконвоя" в составе 46 автомобилей. Поскольку перемещение "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся только путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций", — говорится в сообщении ведомства.

"Гумконвой" предположительно вез преимущественно продукты питания, медикаменты и подарки.

В Госпогранслужбе отмечают, что фактическое количество автомобилей в "гумконвое" не соответствует заявленному в предварительной ноте МИД РФ. "В частности, там шла речь о 40 автомобилях, на самом деле в Украину на временно неподконтрольном участке их заехало 46".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: гуманитарная помощь, война с россией, госпогранслужба

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
59-й российский
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.43
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.93 12.43
Львовская область 20.77 12.58
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читаемые в разделе
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1
Все новости
Комментируемые
1 Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1 2 Европарламент перенес рассмотрение безвиза для украинцев поближе к выборам в Франции 3 Суд разрешил задержать Януковича 4 Ликбез по BEPS: Что значит для Украины присоединение к международной конвенции 5 Суд разрешил задержать Януковича, а Европарламент рассмотрит вопрос о безвизом режиме с Украиной в апреле
Все новости
Видео
 Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему
Все видео
Фото
В Киеве открыли главную елку (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.