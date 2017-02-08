9 поводов для бизнеса сказать "нет" проверяющим органам

2017 год имеет шансы стать переломным для существующей системы госнадзора за деятельностью украинских предпринимателей. В течение следующих 11 месяцев Государственная регуляторная служба (ГРС) должна разработать единую электронную систему. В ней будут в открытом доступе публиковаться все планы проверок на следующий год и отчеты об их выполнении. Но она также должна создать механизм надзора за самими контролирующими органами, дабы те не выходили за рамки своих полномочий и установленной процедуры контроля.

Чтобы новой системе дать немного времени для запуска, через Верховную Раду в конце предыдущего года продавили продление моратория на проверки бизнеса в 2017-м. Хотя он является скорее ограничением, а не запретом, ведь ряд контролирующих органов сохранил право проводить плановые проверки, а остальные — имеют четыре повода для внеплановых.

Тем не менее, новые правила проверок, которые приняли в конце прошлого года и должны воплощать в жизнь в течение текущего, дают бизнесменам более четкое понимание, в каких случаях, они могут даже на порог не пускать проверяющих. Юристы отмечают, что предприниматель имеет право отказать или остановить проверку практически из-за любых отклонений от процедуры. "Вынесенные по результатам такой проверки постановления или предписания могут быть обжалованы в суде, а исполнение решения, к примеру, о взыскании штрафа — приостановлено на время разбирательства", — подчеркивает юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник.

№1 . Плановая проверка обязательно должна быть включена в годовой план

Плановая проверка, с которой контролирующий орган пришел к предпринимателю, обязательно должна быть включена в годовой план. Его, в свою очередь, контролирующий орган обязан опубликовать на своем сайте до 1 декабря года, предшествующему плановому. "При этом вносить изменения в годовой план запрещено законом. Только для устранения технических ошибок или в случае изменения названия предприятия", — поясняет Михаил Войцеховский, младший юрист Адвокатской компании "Правочин".

После запуска единой системы проверок, эти планы будут отображаться именно там. А предпринимателям не придется ходить по весьма запутанным сайтам контролирующих органов, дабы узнать ждут ли их "приятнейшие" визиты в течение года.

№2 Нет уведомления — нет проверки

Юристы отмечают, что контролирующие органы обязаны сообщить предпринимателю о своем ближайшем плановом визите не позднее, чем за 10 дней. "Требования к уведомлению установлены законом и, при их несоблюдении, субъект хозяйствования вправе не допускать контролирующий орган на предприятие для осуществления планового мероприятия", — поясняет Инна Рудник.

Уведомить предпринимателя можно не только вручив ему сообщение лично или отправив обычной почтой. Электронное извещение с 2017 года тоже берется в счет.

№3 У контролера должны быть полномочия

Перед началом проверки контролер обязан предъявить оригинал направления или удостоверения на проверку, вручить его копию предпринимателю, показать свое служебное удостоверение, выданное органом, который проводит проверку. В ином случае, по словам юристов, — проведение проверки можно как минимум отсрочить.

№4 Соблюдение периодичности проверки

Предприниматели могут смело закрывать двери перед носом контролера, если тот нарушил периодичность проведения проверок. "Такая периодичность зависит от рисков деятельности предпринимателя, которые определяется в разных отраслях по разным критериям", — поясняет Михаил Войцеховский.

Наиболее часто можно проверять бизнес с высокой степенью риска — один раз в два года. Реже всего — предпринимателей с незначительным риском — один раз в пять лет. "В любом случае, ежегодно один и тот же орган не может приходить, а если и придет — это основание для недопуска его к проверке", — подчеркивает юрист АК "Правочин".

№5 Наличие унифицированного акта проверки

Контролер обязан использовать унифицированный акт проверки, который утвержден органом. А задавать лишь вопросы, которые являются основанием для проведения проверки.

"Если же инспектор использует не тот акт с вопросами, что размещен на официальном сайте ведомства, предприниматель может требовать прекратить проверку", — обращает внимание Михаил Войцеховский.

№6 Запись о проверке в журнале

В Государственной регуляторной службе также отмечают, что предприниматель может не допускать контролера к проверке, если тот не внес или отказывается вносить запись об ее осуществлении в журнал регистрации мероприятий госнадзора, если такой, конечно, есть у предпринимателя.

При этом четкой установленной формы такого журнала нет, он создается в произвольной форме. "Главное, чтобы он содержал сведения о названии контролирующего органа, тип проверки, продолжительность ее проведения, и место для отметки контролера. Ни с кем согласовывать его не надо, это как журнал для отметок: кто приходил, что и сколько он проверял", — поясняет Михаил Войцеховский.

№7 Длительность проверки

Юристы рекомендуют предпринимателям иметь такие журналы регистрации. Ведь суммарная длительность всех проверок в течение года не может превышать 15 рабочих дней для малого бизнеса и 30 дней — для крупного. "Если, исходя из журнала, квота дней использована, контролерам можно сказать "встретимся попозже" и не допускать к проверке", — говорит юрист АК "Правочин".

При этом один контролирующий орган не может дольше 5 дней планово проверять малое предприятие, у которого средняя численность сотрудников в течение года не больше 50 человек, а годовой доход менее 10 млн евро. Для другого бизнеса — не дольше 10 дней. Внеплановые же проверки крупного бизнеса проводятся в течение 10 рабочих дней, а малого — в течение двух.

№8 Одобрение внеплановой проверки регуляторной службой

Действующий мораторий оставляет право контролеру провести внеплановую проверку по заявлению физического лица, права которого якобы были нарушены предпринимателем. Тем не менее, такую проверку в обязательном порядке должна одобрить Государственная регуляторная служба, которая оценивает "обоснованность" жалобы. При этом соответствующее решение должно быть обнародовано на сайте ГРС. Если согласования нет, оснований для проверки у контролера тоже нет.

№9 Повод для внеплановой проверки

Предпринимателям также стоит быть внимательными и запоминать повод, по которому к нему пришел контролер с внеплановой проверкой, отмечают в Государственной регуляторной службе. Ведь если контролер пришел повторно по тому же факту, по которому внеплановая проверка уже проводилась, с ним можно прощаться безо всяких церемоний.

Кроме того, юристы обращают внимание, что любые проверки могут проводится только в рабочее время предприятия. Предприниматели имеют право фиксировать процесс ее проведение на видео или аудио. А любая плановая или внеплановая проверка юрлица должна проводиться только в присутствии руководителя или уполномоченного им лица. "Если же руководителя нет, контролерам можно предложить чай и стул, предложив его дождаться", — говорит Михаил Войцеховский.

И, что еще более важно, по мнению юриста, предпринимателям стоит помнить, что во время проведения проверки контролеры не могут изымать оригиналы финансово-хозяйственных, бухгалтерских или других документов, а также компьютеров и их частей. Такие действия банально незаконны, и предусматривают как минимум дисциплинарную ответственность служебных лиц.