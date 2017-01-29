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99-я годовщина боев под Крутами: реконструкция боя за "Арсенал" и факельное шествие (фото)

  29 января 2017, 22:28
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Ко Дню памяти героев Крут в Киеве состоялось факельное шествие от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле, где состоялось непосредственно чествование. Если факельные шествия проводят в Киеве регулярно, то реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал", предшествующая шествию, проходит впервые

    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин
    • Как отмечали День памяти Героев Крут в Киеве. Фото: В.Головин

По материалам: "Дело"
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Теги: праздники, война с россией

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праздники, война с россией
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