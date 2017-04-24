Абромавичус продолжит судиться с Кононенко в апелляционном суде

24 апреля 2017, 13:49
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Экс-министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус подал апелляцию по иску замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в Апелляционный суд Киева

Абромавичус продолжит судиться с Кононенко в апелляционном суде | Политика | Дело Увеличить картинку

"Я абсолютно не согласен с неквалифицированным и предвзятым рассмотрением дела Печерским судом и подаю апелляцию", — сообщил Абромавичус на странице в Facebook.

Бывший министр напомнил, что 13 апреля Печерский райсуд Киева вынес предвзятое решение в деле о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле.

По мнению Абромавичуса и его защитников, судья торопилась во время рассмотрения дела: не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени на исследование представленных доказательств и на опрос ответчика.

Экс-министр подчеркнул, что его адвокаты представили четкие доказательства по каждому утверждению из пресс-конференции, по которой судится Кононенко, однако они не заинтересовали судью и представителя оппонентов.

В связи с этим Абромавичус заявил о предвзятости судебного разбирательства и создании видимости процесса с заранее известным результатом. Он призвал общественность обратить внимание на рассмотрение этого дела и пообещал оперативно информировать о ходе его рассмотрения в апелляционной инстанции.

СПРАВКА

НАБУ с февраля 2016 года ведет уголовное производство по фактам, озвученным тогдашним главой МЭРТ Айварасом Абромавичусом (относительно возможного вмешательства в работу МЭРТ со стороны народного депутата Игоря Кононенко и других лиц). 22 апреля 2016 года САП направила в Соломенский суд Киева обвинительный акт в рамках этого дела относительно Андрея Пасишника.

Соломенский райсуд Киева 13 марта 2017 года вновь отложил рассмотрение уголовного производства по обвинению Пасишника в попытке влияния на министра экономического развития и торговли Украины с целью принятия им незаконного решения.

В настоящее время Пасишник занимает должность первого заместителя гендиректора ПАО "Укртранснафта". В начале 2016 года занимал пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

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Теги: айварас абромавичус , коррупция , игорь кононенко

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Абромавичус продолжит судиться с Кононенко в апелляционном суде | Политика | Дело
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