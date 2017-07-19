Аброськин назначен первым заместителем главы Нацполиции

Вячеслав Аброськин назначен первым замом главы Нацполиции Украины. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в Facebook.

Министр подписал сегодня соответствующий указ по представлению главы НПУ Сергея Князева.

"Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы — террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности — и это — в прифронтовой области!" — описал министр Аброськина.

Среди заслуг нового первого замглавы НПУ Аваков отметил новую инновационную систему обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения. В результате чего Мариуполь, по мнению Авакова, является одним из самых безопасных городов страны.

Также министр похвалил Аброськина за хорошо организованную превенцию преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплину личного состава и компетентность подобранных исполнителей.

Напомним, с 11 марта 2017 года Аброськин был назначен заместителем главы Нацполиции Украины и одновременно оставался на должности главы полиции Донецкой области.

Руководить правоохранителями в Донецкой области он стал с 9 ноября 2014 года. Как писал Антон Геращенко, с июня 2014 года Аброськин руководил специальной группой МВД, которая отлавливала бандитов, террористов, милиционеров-предателей.

Ранее Аброськин работал заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД Украины. До того он работал заместителем начальника УВД г. Севастополя, откуда выехал после оккупации Крыма Россией.