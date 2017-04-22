Администрация президента США не разрешила ExxonMobil сотрудничать с "Роснефтью" в Черном море в обход санкций

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не позволила компании Exxon Mobil, которую до 2017 года возглавлял нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, осуществлять бурение нефтяных скважин в Черном море вместе с российской госкомпанией "Роснефть" в обход санкций, введенных против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул: "На основе консультаций с президентом Дональдом Трампом Департамент казначейства (Министерство финансов) не будет снимать запрет для компаний из США, включая Exxon, что позволило бы осуществлять бурение, запрещено действующими санкциями, связанными с Россией".

Издание отмечает, что нефтяная компания Exxon Mobil в 2015 году обратилась к Администрации президента США с просьбой отменить запрет на сотрудничество с компанией "Роснефть", утверждая, что может потерять свои права на разведку месторождений и добычу полезных ископаемых в Черном море, если до конца 2017 года начнет бурение, что предусмотрено контрактом с компанией "Роснефть".

Предыдущая администрация президента Барака Обамы не ответила на это обращение, но компания Exxon Mobil надеялась, что администрация Трампа будет более благосклонна к ней.

Американский энергетический гигант ExxonMobil просил правительство США сделать исключение в санкциях против России и позволить ему разрабатывать совместные проекты с российской "Роснефтью". В частности, менеджеров ExxonMobil интересует совместное с "Роснефтью" разработка нефтяных месторождений в районе Черного моря.