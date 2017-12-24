Акция "Кава на Хрещатику" против радикальных протестов собрала около 300 участников

На Майдане Независимости в Киеве с 12 дня проходит акция с кофе и конфетами против радикальных протестных действий. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

У Стелы Независимости собралось около 300 участников, которые принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости.