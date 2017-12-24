Акция "Кава на Хрещатику" против радикальных протестов собрала около 300 участников

Акция была анонсирована в сети Facebook. Как сообщает "Интерфакс-Украина", большинство участников акции откликнулись на призыв в Facebook и принесли с собой сладости компании Roshen.
Многие из них поясняют свое участие в мероприятии желанием встретится с друзьями на кофе и пообщаться, некоторые же отмечают, что не поддерживают радикальные проявления протестных акций.
При этом они указывают на то, что координацию этой акции никто не осуществлял. Среди участников мероприятия присутствуют участники АТО и волонтеры.
Через некоторое время после начала сбора участников группа молодых людей из Национального корпуса повесили над торговым центром "Глобус" баннер с надписью "Мишу в Грузию. Петю в Гагаузию" и зажгли фаеры.