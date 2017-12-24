Акция "Кава на Хрещатику" против радикальных протестов собрала около 300 участников

24 декабря 2017, 13:42
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Около 300 киевлян собрались на Майдане выпить кофе и выразить несогласие с радикальными протестами

Акция Увеличить картинку

На Майдане Независимости в Киеве с 12 дня проходит акция с кофе и конфетами против радикальных протестных действий. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

У Стелы Независимости собралось около 300 участников, которые принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости.

Акция была анонсирована в сети Facebook. Как сообщает "Интерфакс-Украина", большинство участников акции откликнулись на призыв в Facebook и принесли с собой сладости компании Roshen.

Многие из них поясняют свое участие в мероприятии желанием встретится с друзьями на кофе и пообщаться, некоторые же отмечают, что не поддерживают радикальные проявления протестных акций.

При этом они указывают на то, что координацию этой акции никто не осуществлял. Среди участников мероприятия присутствуют участники АТО и волонтеры.

Через некоторое время после начала сбора участников группа молодых людей из Национального корпуса повесили над торговым центром "Глобус" баннер с надписью "Мишу в Грузию. Петю в Гагаузию" и зажгли фаеры.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: майдан , митинг

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