Акция у дома Луценко завершилась

Акция Автомайдана и Центра противодействия коррупции "флаг для генпрокурора" у дома Юрия Луценко в селе Стоянкка под Киевом завершилась, активисты разъехались.

Как стало известно, в субботу к дому генпрокурора приехали около 200 автомобилей.

Активисты установили перед забором клетчатое одеяло на флагштоке, на заборе развесили плакаты и листовки с требованием прекратить преследование сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

К активистам из дома Луценко никто не вышел.

Ранее генпрокурор на своей странице в Facebook сообщил, что суббота у него — рабочий день, и запланировано совещание.

"Суббота у меня всегда рабочий день... В клетчатом одеяле не нуждаюсь", — заявил Луценко.

Акция приурочена Всемирному дню борьбы с коррупцией. Организаторы заявили, что Луценко "сдал агентов НАБУ под прикрытием и спас таким образом ТОП-коррупционеров, в отношении которых НАБУ проводило расследования".