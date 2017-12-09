Акция у дома Луценко завершилась

09 декабря 2017, 15:12
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Сегодня около 200 автомобилей приехали к дому генпрокурора Юрия Луценко под Киевом. Активисты установили перед забором клетчатое одеяло на флагштоке. Сам Луценко в соцсетях сообщил, что суббота у него — рабочий день

Акция у дома Луценко завершилась | Общество | Дело Увеличить картинку

Акция Автомайдана и Центра противодействия коррупции "флаг для генпрокурора" у дома Юрия Луценко в селе Стоянкка под Киевом завершилась, активисты разъехались.

Как стало известно, в субботу к дому генпрокурора приехали около 200 автомобилей.

Активисты установили перед забором клетчатое одеяло на флагштоке, на заборе развесили плакаты и листовки с требованием прекратить преследование сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

К активистам из дома Луценко никто не вышел.

Ранее генпрокурор на своей странице в Facebook сообщил, что суббота у него рабочий день, и запланировано совещание.

"Суббота у меня всегда рабочий день... В клетчатом одеяле не нуждаюсь", заявил Луценко.

Акция приурочена Всемирному дню борьбы с коррупцией. Организаторы заявили, что Луценко "сдал агентов НАБУ под прикрытием и спас таким образом ТОП-коррупционеров, в отношении которых НАБУ проводило расследования".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: юрий луценко , киев , набу , коррупция , антикоррупционное бюро , автомобили

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Акция у дома Луценко завершилась | Общество | Дело
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