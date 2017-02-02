Активисты перекрыли еще один ж/д переезд на Донбассе (фото)

02 февраля 2017, 13:13
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Ветераны АТО, общественные активисты и волонтеры перекрыли в четверг железнодорожный переезд вблизи Бахмута (Донецкая обл.), сообщает "Штаб блокады торговли с оккупантами"

Активисты перекрыли еще один ж/д переезд на Донбассе (фото) | Регионы | Дело Увеличить картинку

"В настоящее время устанавливается палатка на редуте. К акции присоединились военные побратимы из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты", — говорится в сообщении на странице Штаба в Facebook.

Участники акции сфотографировались на маневровом тепловозе, стоящем на одном из путей неподалеку от переезда.

В свою очередь, в полиции сообщили, что неизвестные вооруженные лица в камуфляже и на автобусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского в Бахмуте, заблокировали тепловоз с работниками железной дороги "с целью перекрыть движение на станцию Никитовка".

Соответствующее сообщение дежурной по станции Бахмут о том, что около 50 чел. остановили тепловоз и перекрыли машинами движение на переезде, поступило правоохранителям в 10.39.

В связи с этим полиция проводит проверку. "На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Количество и принадлежность лиц устанавливается", — сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Кроме того, в связи с тем, что в районе действий передвигается большое количество неизвестных лиц с оружием, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге. "Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. Информация о происшествии направлена в СБУ", — говорится в сообщении.

На снимках, приведенных полицией, видно, что участников акции — около 30 чел. Также на месте находится два армейских микроавтобуса, один из которых стоит непосредственно на путях.

Как сообщалось, активисты и народные депутаты 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". А 26 января они заблокировали еще одну станцию — Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

В "Укрзализныце" 31 января сообщили, что действия активистов и нардепов уже привели к убыткам в размере 2,3 млн грн.

Раздел: >
Теги: железная дорога , семен семенченко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Активисты перекрыли еще один ж/д переезд на Донбассе (фото) | Регионы | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27
EUR EUR - - 29.13
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.02 12.24
Киевская область 22.14 10.89
Львовская область 22.06 11.95
Читаемые в разделе
Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году
Все новости
Комментируемые
1 Гройсман рассказал властям Львова, как нужно управлять городом (обновлено) 2 Суд арестовал задержанного экс-замглавы "Укргаздобычи" Шленчака 3 Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году 4 Гройсман по указанию Порошенко едет во Львов разбираться с мусором 5 Киевлянам предлагают реструктуризировать долги за коммуналку на 5 лет
Все новости
Видео
 Украинское битье — об отечественном фильме "Правило боя"
Ученые создали химер: эмбрионы свиньи с клетками человека
Все видео
Фото
99-я годовщина боев под Крутами: реконструкция боя за "Арсенал" и факельное шествие (фото)
99-я годовщина боев под Крутами: реконструкция боя за "Арсенал" и факельное шествие (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.