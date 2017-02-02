Активисты перекрыли еще один ж/д переезд на Донбассе (фото)

"В настоящее время устанавливается палатка на редуте. К акции присоединились военные побратимы из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты", — говорится в сообщении на странице Штаба в Facebook.

Участники акции сфотографировались на маневровом тепловозе, стоящем на одном из путей неподалеку от переезда.

В свою очередь, в полиции сообщили, что неизвестные вооруженные лица в камуфляже и на автобусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского в Бахмуте, заблокировали тепловоз с работниками железной дороги "с целью перекрыть движение на станцию Никитовка".

Соответствующее сообщение дежурной по станции Бахмут о том, что около 50 чел. остановили тепловоз и перекрыли машинами движение на переезде, поступило правоохранителям в 10.39.

В связи с этим полиция проводит проверку. "На место выехала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Количество и принадлежность лиц устанавливается", — сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Кроме того, в связи с тем, что в районе действий передвигается большое количество неизвестных лиц с оружием, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге. "Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы. Информация о происшествии направлена в СБУ", — говорится в сообщении.

На снимках, приведенных полицией, видно, что участников акции — около 30 чел. Также на месте находится два армейских микроавтобуса, один из которых стоит непосредственно на путях.

Как сообщалось, активисты и народные депутаты 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". А 26 января они заблокировали еще одну станцию — Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

В "Укрзализныце" 31 января сообщили, что действия активистов и нардепов уже привели к убыткам в размере 2,3 млн грн.