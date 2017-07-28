Активы Нацбанка выросли на 33 миллиарда гривень

Активы Национального банка Украины в первом полугодии выросли на 32,74 млрд грн, или на 3,5%, до 973,32 млрд грн, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, рост активов обусловлен ростом международных резервов Украины на 16% до 17,9 млрд долл. США (в эквиваленте). В частности, авуары в СДР (специальные права заимствования) по состоянию на 1 июля насчитывали 82,45 млрд грн, монетарное золото — 25,38 млрд грн. Объем ценных бумаг вырос с 275,3 млрд грн до 333,6 млрд грн. В то же время, обязательства Национального банка за отчетный период увеличились на 11,47 млрд грн до 804,43 млрд. грн. Собственный капитал центрального банка на начало июля составил 168,89 млрд грн.

Как сообщалось, активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд грн, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 млрд грн.

