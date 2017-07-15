Антикоррупционная палата должна выполнять функции антикорсуда — чиновник ЕС

15 июля 2017, 12:31
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Чиновники Евросоюза разъяснили свою позицию по поводу создания в Украине антикоррупционных судов

Антикоррупционная палата должна выполнять функции антикорсуда — чиновник ЕС | Политика | Дело Увеличить картинку

Евросоюз разъяснил позицию президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера относительно замены антикоррупционных судов в Украине более формальной антикоррупционной палатой в составе Верховного суда.

"Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией. Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан — это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями" — заявил в комментарии УНИАН руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас.

Накануне во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко и главой Евросовета Дональдом Туском Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо отдельного суда.

"До сих пор мы требовали от Украины создания Антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы... Мы согласились на создание специальной антикоррупционной палаты, посвященной борьбе с коррупцией и не настаиваем на создании отдельного Антикоррупционного суда", — отметил президент Еврокомиссии.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отмечал, что вместо создания Высшего антикоррупционного суда, которое займет три года, следует сосредоточиться на создании специализированной палаты при уже существующем суде. В антикоррупционной палате будут заниматься делами коррупции категории "А".

Следует также отметить, что обновленный текст Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ предусматривает создание системы антикоррупционных судов до конца нынешнего года.

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Теги: антикоррупционный суд , жан-клод юнкер , петр порошенко , юрий луценко

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Антикоррупционная палата должна выполнять функции антикорсуда — чиновник ЕС | Политика | Дело
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