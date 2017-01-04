Аренда выставочного комплекса для Евровидения обойдется в 35,1 млн гривень

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) заключила с ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ, Киев) договор об аренде помещений для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" на сумму 35,1 млн грн (с учетом НДС). Такие данные обнародованы в системе электронных закупок Prozorro.

Компании заключили договор 28 декабря 2016 года.

НТКУ арендует помещения общей площадью 31,033 тыс. кв. м, включая три павильона на 28,018 тыс. кв. м и 16 конференц-залов на 3,015 тыс. кв. м. Также телекомпания сможет пользоваться прилегающими к МВЦ территориями общей площадью 39,1 тыс. кв. м, которые включают автомобильные стоянки, зеленую зону, дороги и тротуары.

Срок аренды для разных помещений начинается с 18 марта, 26 марта и 8 апреля, и заканчивается 21 мая 2017 года.

Предварительную оплату аренды помещений в сумме 28,08 млн грн (с учетом НДС) НТКУ должна осуществить в течение 12 дней со дня заключения договора. Остаточный размер арендной платы в сумме 7,02 млн грн (с НДС) должен быть уплачен не позже 31 мая 2017 года.

Компенсация стоимости потребленных коммунальных услуг будет осуществляться на основании дополнительного соглашения, которое должно быть заключено между сторонами до начала срока аренды.

Как указано в договоре, максимально допустимое количество посетителей, одновременно находящихся в здании МВЦ при проведении "Евровидения-2017", будет составлять 15 тыс. лиц.

Напомним, из-за проблем с бюджетом Евровидения подал в отставку Зураб Аласания, который возглавлял НТКУ с 2014 года. По его словам, бюджет Евровидения учли в бюджете НТКУ на 2017 год, из-за чего не осталось денег для развития Общественного телевидения в Украине.

"От 1,2 млрд грн, предусмотренных законом для перестройки Общественного вещания в 2017 году, государство отбирает 450 млн грн расходов на Евровидение, 250 млн грн отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн грн отбирает расходами, и 46 млн грн коммунальными платежами забирает город. Еще 112 млн грн априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и тому подобное). В остатке — 193 млн грн. Власть, ты серьезно?" — объяснил свою отставку Аласания.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Международный выставочный центр" зарегистрировано в 2006 году, основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости.

По состоянию на 4 января 2017 года долями в уставном капитале ООО владеют Анатолий и Виктор Ткаченко (по 16,65%) и компания "Крателсо Б.В" (66,7%, Нидерланды).

Уставный капитал ООО на 4 января 2017 года составляет 18,022 млн грн.