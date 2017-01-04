Аренда выставочного комплекса для Евровидения обойдется в 35,1 млн гривень

04 января 2017, 16:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) арендовала "Международный выставочный центр" для проведения Евровидения

Аренда выставочного комплекса для Евровидения обойдется в 35,1 млн гривень | Общество | Дело Увеличить картинку

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) заключила с ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ, Киев) договор об аренде помещений для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" на сумму 35,1 млн грн (с учетом НДС). Такие данные обнародованы в системе электронных закупок Prozorro.

Компании заключили договор 28 декабря 2016 года.

НТКУ арендует помещения общей площадью 31,033 тыс. кв. м, включая три павильона на 28,018 тыс. кв. м и 16 конференц-залов на 3,015 тыс. кв. м. Также телекомпания сможет пользоваться прилегающими к МВЦ территориями общей площадью 39,1 тыс. кв. м, которые включают автомобильные стоянки, зеленую зону, дороги и тротуары.

Срок аренды для разных помещений начинается с 18 марта, 26 марта и 8 апреля, и заканчивается 21 мая 2017 года.

Предварительную оплату аренды помещений в сумме 28,08 млн грн (с учетом НДС) НТКУ должна осуществить в течение 12 дней со дня заключения договора. Остаточный размер арендной платы в сумме 7,02 млн грн (с НДС) должен быть уплачен не позже 31 мая 2017 года.

Компенсация стоимости потребленных коммунальных услуг будет осуществляться на основании дополнительного соглашения, которое должно быть заключено между сторонами до начала срока аренды.

Как указано в договоре, максимально допустимое количество посетителей, одновременно находящихся в здании МВЦ при проведении "Евровидения-2017", будет составлять 15 тыс. лиц.

Напомним, из-за проблем с бюджетом Евровидения подал в отставку Зураб Аласания, который возглавлял НТКУ с 2014 года. По его словам, бюджет Евровидения учли в бюджете НТКУ на 2017 год, из-за чего не осталось денег для развития Общественного телевидения в Украине.

"От 1,2 млрд грн, предусмотренных законом для перестройки Общественного вещания в 2017 году, государство отбирает 450 млн грн расходов на Евровидение, 250 млн грн отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн грн отбирает расходами, и 46 млн грн коммунальными платежами забирает город. Еще 112 млн грн априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и тому подобное). В остатке — 193 млн грн. Власть, ты серьезно?" — объяснил свою отставку Аласания.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Международный выставочный центр" зарегистрировано в 2006 году, основной вид деятельности — предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости.

По состоянию на 4 января 2017 года долями в уставном капитале ООО владеют Анатолий и Виктор Ткаченко (по 16,65%) и компания "Крателсо Б.В" (66,7%, Нидерланды).

Уставный капитал ООО на 4 января 2017 года составляет 18,022 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: первый национальный канал , евровидение , аренда

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Аренда выставочного комплекса для Евровидения обойдется в 35,1 млн гривень | Общество | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.31 12.5
Киевская область 21.41 12.3
Львовская область 21.36 12.32
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков В Украине намерены возмещать средства при возвращении упаковок от напитков Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители 1 Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2
Все новости
Комментируемые
1 Руководство "1+1" заявляет, что канал пытаются лишить лицензии (обновлено) 2 2 Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители 1 3 За год НАБУ вернуло свыше 100 млн гривень в бюджет 1 4 В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото) 1 5 Плохие и стабильные правила для бизнеса лучше, чем постоянно меняющиеся хорошие — глава BRDO
Все новости
Видео
 Что министры иностранных дел Украины и Австрии делают около Мариуполя
Все видео
Фото
Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме
Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за взрыва в жилом доме
В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото)
В Киеве снова факельное шествие: 108 лет со дня рождения Бандеры (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.