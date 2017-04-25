Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)

Мария Дацюк
главный редактор блога о кино каналов TV1000
Мировой финансовый кризис долгое время не теряет своей актуальности. Неудивительно, что многие режиссеры в свое время взялись за
Влад Руденко
Мастер спорта по гребле на байдарках
Бег — это самый естественный вид физической нагрузки для человека. Эволюция дала нам возможность не только долго и
Андрей Буренок
бизнес-лидер тревел-стартапа TripMyDream
Исследования, которые приводит HBR Russia, доказывают, что оптимизм и положительные эмоции способствуют успеху. Приятные переживания вызывают выработку дофамина,
Наталья Кадя
партнер юридической компании Marchenko Danevych, коуч Международного Эриксоновского Университета
Почему такие профессии, как секретарь, административный ассистент, секретарь приемной, офис-менеджер, воспринимаются в Украине как не самые значимые в
Даг Дайер
консультант и управляющий директор Innovecs U.S.
Для того, чтобы создать игру, зарабатывающую десятки миллионов долларов, достаточно $40 тыс., а женщины-игроки азартнее мужчин, утверждает Даг