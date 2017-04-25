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Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)

  25 апреля 2017, 17:58
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Арку дружбы народов в центре Киева на время Евровидения превратят в масштабную арт-инсталляцию Arch of Diversity (Арка разнообразия). Бывший символ российско-украинской дружбы разукрасят в цвета радуги. Организаторы обещают вернуть все в прежний вид после песенного конкурса

    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань
    • Арку дружбы народов готовят к Евровидению. Фото: Т.Довгань

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Теги: евровидение, киев

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евровидение, киев
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