Арку дружбы народов в столице украсят национальными орнаментами вместо радуги

04 мая 2017, 11:49
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Арку дружбы народов в Киеве завершат украшать фрагментом украинского орнамента из-за протестов "Правого сектора" и "Свободы". Активисты увидели в разукрашивании Арки в цвета радуги скрытую пропаганду ЛГБТ

Арку дружбы народов в столице украсят национальными орнаментами вместо радуги | Киев | Дело Увеличить картинку

Арку дружбы народов в Киеве завершат украшать фрагментом украинского орнамента. Об этом мэр Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает пресс-служба главы Киева.

"Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это якобы какая-то не такая символика, намекая на определенные организации. У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний", — сказал столичный голова.

Кличко отметил, что власти удалось достичь компромисса с активистами. "На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет", — подчеркнул столичный голова.

В апреле 2017 Арку дружбы народов начали раскрашивать в цвета радуги. Однако активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки, заявив, что такое оформление является скрытой пропагандой ЛГБТ.

Напомним, церемония открытия международного песенного конкурса состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре Парковый. Полуфиналы Евровидения пройдут в МВЦ "Левобережная" 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Отметим, что в столице на Евровидение-2017 создадут 5 фанзон с особой программой.

По материалам: 5 канал
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Теги: киев , виталий кличко , евровидение

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Арку дружбы народов в столице украсят национальными орнаментами вместо радуги | Киев | Дело
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