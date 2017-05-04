Арку дружбы народов в столице украсят национальными орнаментами вместо радуги

Арку дружбы народов в Киеве завершат украшать фрагментом украинского орнамента. Об этом мэр Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает пресс-служба главы Киева.

"Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это якобы какая-то не такая символика, намекая на определенные организации. У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний", — сказал столичный голова.

Кличко отметил, что власти удалось достичь компромисса с активистами. "На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет", — подчеркнул столичный голова.

В апреле 2017 Арку дружбы народов начали раскрашивать в цвета радуги. Однако активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки, заявив, что такое оформление является скрытой пропагандой ЛГБТ.

Напомним, церемония открытия международного песенного конкурса состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре Парковый. Полуфиналы Евровидения пройдут в МВЦ "Левобережная" 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Отметим, что в столице на Евровидение-2017 создадут 5 фанзон с особой программой.