Эксклюзив

ArtHub. В Киеве состоялся показ традиционной украинской женской одежды (фото)

  04 мая 2017, 16:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В ArtHub состоялся показ традиционной украинской женской одежды под названием "Ukrainian Embroidery. Step in Time". Показ ориентирован для журналистов, которые приехали в Украину для освещения Евровидения

ArtHub. В Киеве состоялся показ традиционной украинской женской одежды (фото) | Общество | Дело Увеличить картинку

В ArtHub состоялся показ традиционной украинской женской одежды под названием "Ukrainian Embroidery. Step in Time".

Были представлены 10 уникальных костюмов из Закарпатья, Полтавщины, Буковины, Восточного Подолья, Западного Полесья и новые интерпретации вышивки и орнаментов на современных платьях.

Специально для перформанса была организована тематическая зона, где каждая из моделей кроме представления костюмов демонстрировала традиционные занятия украинской женщины: вышивание, ткачество, перетирание мака. Также участники мероприятия пели, играли на бандуре и угощали посетителей ArtHub пирожками.

Как отметили организаторы, уникальные образцы старинных костюмов специально для презентации предоставили владельцы галереи "Ukraina Antiqua" Игорь Турейский и Максим Очкур, а современная украинская мода была представлена платьями дизайнера Юлии Магдыч.

В свою очередь генеральный директор проекта OUTLOOK, который выступил организатором показа, Дарья Карякина отметила, что благодаря подобным мероприятиям Украина распространяет свою культуру и достояние среди мирового сообщества.

Автор фото — Татьяна Довгань

    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды
    • Показ традиционной украинской женской одежды

По материалам: Укринформ
Раздел: >
Теги: киев , мода , евровидение , одежда

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
ArtHub. В Киеве состоялся показ традиционной украинской женской одежды (фото) | Общество | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.52
EUR EUR - - 28.96
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.8 11.68
Львовская область 22.75 11.63
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото) Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото) Порошенко лишил народного депутата украинского гражданства — Ляшко Порошенко лишил народного депутата украинского гражданства — Ляшко Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Все новости
Комментируемые
1 Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр 2 Власти Киева выделили $1 млн на создание музея Древнего Киева 3 Dragon Capital отрицает возможность кражи информации с их компьютеров 4 Госдолг Украины в марте 2017 г. возрос на 0,83% в долларовом выражении — Минфин 5 Учения "Си Бриз — 2017" пройдут под руководством штаба по стандартам НАТО
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Как Киев готовится к Евровидению — фото
Как Киев готовится к Евровидению — фото
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Первомай в Киеве: как социалисты и профсоюзы отмечали свой праздник (фото)
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.