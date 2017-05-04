ArtHub. В Киеве состоялся показ традиционной украинской женской одежды (фото)

В ArtHub состоялся показ традиционной украинской женской одежды под названием "Ukrainian Embroidery. Step in Time".

Были представлены 10 уникальных костюмов из Закарпатья, Полтавщины, Буковины, Восточного Подолья, Западного Полесья и новые интерпретации вышивки и орнаментов на современных платьях.

Специально для перформанса была организована тематическая зона, где каждая из моделей кроме представления костюмов демонстрировала традиционные занятия украинской женщины: вышивание, ткачество, перетирание мака. Также участники мероприятия пели, играли на бандуре и угощали посетителей ArtHub пирожками.

Как отметили организаторы, уникальные образцы старинных костюмов специально для презентации предоставили владельцы галереи "Ukraina Antiqua" Игорь Турейский и Максим Очкур, а современная украинская мода была представлена платьями дизайнера Юлии Магдыч.

В свою очередь генеральный директор проекта OUTLOOK, который выступил организатором показа, Дарья Карякина отметила, что благодаря подобным мероприятиям Украина распространяет свою культуру и достояние среди мирового сообщества.

Автор фото — Татьяна Довгань