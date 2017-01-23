Аваков готов отдать часть полномочий Финансовой полиции — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на создание в 2017 году Службы финансовых расследований и заявляет, что министр внутренних дел Арсен Аваков согласен на передачу ей ряда полномочий Национальной полиции.

"Думаю, что в будущем, а вернее, в этом году мы создадим Службу финансовых расследований. Заберем полномочия экономического контроля у Налоговой милиции, которая будет ликвидирована, у СБУ, у экономической службы Национальной полиции, Министерства внутренних дел. Уже есть позиция министра внутренних дел, что он готов эту функцию передать", — сказал Гройсман в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов в понедельник в Киеве.

Глава правительства подчеркнул, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.

Гройсман также отметил, что выступает за контроль без штрафов и для результата, а не за контроль ради штрафов.

Ранее Аваков заявлял, что считает недопустимым создание Финансовой полиции.