Аваков подал электронную декларацию за 2016 год

Согласно декларации, он получил заработную плату в размере 466 121 грн, что на двести тысяч больше, чем в 2015 году.

Кроме того, глава МВД получил доходы от стоимости казначейских обязательств Военные серии В (20 тыс. грн) и от казначейских обязательств Военные серии В (2800 грн).

Также Аваков получил дивиденды от компании "Avitalia s.r.l." в сумме 148 423 евро, но они не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году.

Жена Авакова по основному месту работы получила 289 032 грн, также она продала акции на сумму 13 156 грн.

В итальянской компании "Avitalia srl" которая принадлежит Авакову, по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в ноябре 2016 года. "100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сегодня — объявлен уставный фонд каждой из этих компаний — 10 000 $ -еще не оплачен и созданы компании пока не ведут деятельности", — написал Аваков.

Жена министра в декларации за 2015 год указывала, что является бенефициаром 13 компаний. В декларации за прошлый год не значится ни одной фирмы. "Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше...наверное разбились", — написал Арсен Аваков. Но отличие в декларациях за 2015 и 2016 годы — в министра зв'явився арендованный в киевском отеле номер.

"Изменения коснулись наличных и банковских счетов — я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка", — написал глава МВД. Арсен Аваков позволил себе пошутить в декларации. В разделе "Нематериальные активы" он отметил, что владеет авторскими правами на "сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками". "Печальная история о депутате каплюнаізпартіїпростихблюдей, который вместе с бльовочкіним и столяровою, за российские деньги зарабатывает ложью (стоимость 2 млрд. рублей или 1 грн.)", — такое написал Аваков (цитата дословно). Глава МВД добавил, что налоговую декларацию подаст соответствии с Законом до мая текущего года.