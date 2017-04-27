Автоматическое возмещение НДС заработало: бизнесу за два дня вернули 11 млрд грн

27 апреля 2017, 13:49
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Казначейство возместило предпринимателям НДС на сумму свыше 11 млрд гривень

Автоматическое возмещение НДС заработало: бизнесу за два дня вернули 11 млрд грн | Экономика | Дело Увеличить картинку

Государственная казначейская служба 26 апреля возместила первый транш в рамках работы нового автоматического реестра возмещения НДС. Средства получили 2 704 плательщиков на сумму свыше 9,94 млрд грн. Об этом сообщило министерство финансов.

В ведомстве отметили, что только 13 плательщиков не получили средства на общую сумму 5,97 млн грн в связи с неверными реквизитами получателя (банк получателя был ликвидирован).

Также 27 апреля Госказначейство возместило еще 111 заявок на общую сумму свыше 1,13 млрд грн.

Кроме того, на очереди в реестре следующий транш. Должны быть удовлетворены 70 заявок на возмещение НДС на общую сумму 196,8 млн грн. Эти средства планируют вернуть предпринимателям 28 апреля.

В Минфине заявляют, что возмещение происходит в полном объеме без каких-либо сбоев и проблем. Отмечают, что все транзакции проводятся вовремя, как это и предусматривает работа новой системы.

При этом, глава Госказначейства Татьяна Слюз ранее заявляла, что по состоянию на 21 апреля еще не было информации для проведения возмещения НДС. Информация у казначейства появилась после 24 апреля, а уже 26-го предприниматели получили средства.

Напомним, реестр автоматического возмещения НДС заработал с 1 апреля 2017 года. Он работает следующим образом: фискальная служба вносит заявки предпринимателей на возмещение, на согласование суммы отводится не более 30 дней (в определенных случаях не более 60 дней), после этого происходит автоматическое возмещение.

По материалам: "Дело"
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Теги: возмещение ндс , ндс , министерство финансов , госбюджет , бюджет , госбюджет-2017 , налоги , александр данилюк

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Автоматическое возмещение НДС заработало: бизнесу за два дня вернули 11 млрд грн | Экономика | Дело
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