Автомобили Mitsubishi для Нацполиции будут стоить около $50 тыс. — Аваков

Корпорация Mitsubishi снизила стоимость автомобилей для Нацполиции на 14%, что позволит закупить дополнительно 101 машину. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране и выразил готовность предоставить скидку", — написал Аваков в Facebook.

В письме официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине указывается, что предоставляется скидка в размере до 14% от начальной стоимости проекта.

Таким образом, Национальная полиция получит возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 млн 440,8 тыс. грн на 101 автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше.

Окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов и другими органами, подытожил Аваков.

Напомним, 27 декабря Аваков сообщил, что обсудил с главой Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месукой возможность снижения цены на Mitsubishi Outlander PHEV.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, в 2017 г. предусмотрена поставка в Украину 635 Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1,51 млн грн ($58,6 тыс.) за один автомобиль.