"Азовец" Петренко покинул президентскую партию

12 июля 2017, 17:05
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Согласно данным сайта Рады теперь фракция БПП состоит из 138 нардепов

Увеличить картинку Олег Петренко. Фото: В.Головин

Народный депутат Олег Петренко вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий во время заседания Рады в среду.

"Уважаемый Андрей Владимирович, руководствуясь частью 3 статьи 60 Закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", заявляю о своем выходе из состава фракции "Блока Петра Порошенко", — зачитал спикер ВР заявление Петренко.

Свой выход из фракции БПП Петренко объяснил выбором в пользу партии "Национальный корпус".

"Я один из ее лидеров, поэтому я свой выбор сделал — буду с Андреем Билецким; другими депутатами националистами — у нас там есть меморандум с партией "Свобода", — сказал Петренко.

Таким образом, согласно данным сайта Рады, теперь фракция БПП состоит из 138 нардепов.

Как известно, заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко написал еще в конце июня.

По материалам: Украинская правда
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Теги: верховная рада , блок петра порошенко , батальон азов

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