"Азовец" Петренко покинул президентскую партию

Народный депутат Олег Петренко вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий во время заседания Рады в среду.

"Уважаемый Андрей Владимирович, руководствуясь частью 3 статьи 60 Закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", заявляю о своем выходе из состава фракции "Блока Петра Порошенко", — зачитал спикер ВР заявление Петренко.

Свой выход из фракции БПП Петренко объяснил выбором в пользу партии "Национальный корпус".

"Я один из ее лидеров, поэтому я свой выбор сделал — буду с Андреем Билецким; другими депутатами националистами — у нас там есть меморандум с партией "Свобода", — сказал Петренко.

Таким образом, согласно данным сайта Рады, теперь фракция БПП состоит из 138 нардепов.

Как известно, заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко написал еще в конце июня.