"Батькивщина" инициирует проведение референдума о моратории на продажу сельхозземли

"Более 2000 участников мероприятия проголосовали за то, чтобы на всеукраинский референдум был вынесен вопрос в такой формулировке: "Поддерживаете ли вы продолжение существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?" Такое предложение поддержало подавляющее большинство присутствующих на собрании", — говорится в сообщении пресс-службы партии ВО "Батькивщина".

В информации отмечается, что участники собрания также утвердили состав инициативной группы численностью 10 тыс. 62 человека. Часть людей, а именно 1621 человек, присутствовала на собрании, а другие передали письменные заявления о согласии относительно включения в состав инициативной группы.

"На должность уполномоченного представителя инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе избран председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич", — говорится в сообщении.

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверяет, что сегодня таким образом было объявлено о начале процедуры проведения всеукраинского референдума "по народной инициативе" по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли.

Как известно, инициаторами собрания о проведении всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, кроме партии "Батькивщина", стала Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Также к инициативе присоединилась партия ВО "Свобода".