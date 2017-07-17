Что известно о сбитом МН17 спустя три года после трагедии — рапорт Bellingcat

Соответствующий документ размещен на их сайте в понедельник.

В отчете изложена хронология событий непосредственно перед трагедией и после на основании данных из открытых источников.

Bellingcat приходит к выводу, что самолет был сбит из российского ЗРК "БУК" 332, который входит в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России.

21 июля 2014 года Министерство обороны России опубликовало группу сфабрикованных документов о маршруте следования рейса, данные радаров и отредактированные спутниковые снимки, сделанные в другое время.

"Не были представлены никакие убедительные доказательства, которые бы демонстрировали, наличие действующей украинской ЗРК "БУК" на позиции в зоне поражения МН17 17 июля 2014 года", — указано в отчете.

При этом Bellingcat заявляет, что единственным возможным кандидатом в установки, из которых сбили МН17, был российский "БУК" 332 53-й зенитно-ракетной бригады.

Напомним, немецкое интернет-издание Idowa сообщило, что родственники пассажиров рейса МН17 провели митинг под посольством России в Гааге (Нидерланды) с требованием прекратить препятствовать расследованию.

А в сегодняшней декларации верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени всего Евросоюза сказано, что в ЕС надеются, что все страны, которые могут способствовать расследованию трагедии рейса МН17, будут способствовать привлечению виновных к ответственности.

В начале июля Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственную группу (JIT), ведущую уголовное расследование, приняли совместное решение, что виновные в катастрофе самолета рейса МН17 понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.