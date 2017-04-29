Безопасность Еврогородка обеспечит мобильный офис полиции

В Киеве на период проведения международного конкурса Евровидение-2017 будет работать мобильный офис полиции. Базироваться он будет преимущественно на Крещатике, а затем — на Бориспольской. Об этом сообщил начальник управления информационной поддержки и координации полиции "102" Киева Дмитрий Сирак на брифинге.

"Мобильный офис заступит в круглосуточное дежурство. Находиться он будет преимущественно в Еврогородке на Крещатике. Конечно, 9, 11, 13 (мая), когда будет проводиться международный песенный конкурс, место дислокации будет по Бориспольской, 15", — рассказал Сирак.

Мобильный офис оснащен современным оборудованием, в частности обеспечен мобильной, радио-, интернет-связью, имеется также доступ ко всем базам Нацполиции. Работать в нем будут четыре сотрудника Нацполиции, которые владеют английским языком.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве.