Биометрические паспорта через неделю будут выдавать в универмаге "Украина"

03 августа 2017, 14:20
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Государственное предприятие "Документ" 12 августа откроет в Киеве самый большой в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт

Биометрические паспорта через неделю будут выдавать в универмаге Увеличить картинку

Паспортный сервис будет находиться на площади Победы на третьем этаже универмага "Украина". Сейчас там идет ремонт помещения и устанавливается оборудование. Об этом говорится в сообщении ГП "Документ".

"Его площадь составляет 1 400 кв. м. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи", — сказано в сообщении.

Планируется, что новый паспортный центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, сможет принять более 1,5 тыс. человек в день.

В сообщении отмечается, что новый столичный центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса". Месяц назад ГП "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Также планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул. Словацкого, 1.)

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Теги: биометрический паспорт

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Биометрические паспорта через неделю будут выдавать в универмаге
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