Бизнес освободили от штрафов за не вовремя поданные налоговые накладные

13 июля 2017, 19:53
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Предпринимателей, которые не успели зарегистрировать составленные в июне накладные, освободили от санкций

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Верховная Рада на заседании в четверг "за основу и в целом" поддержала законопроект №6684 о неприменении санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных. "За" это решение проголосовали 257 народных депутатов.

В парламенте и в Министерстве финансов соглашаются, что из-за вирусной атаки многие компании не имели возможности выполнить свои обязательства как налогоплательщиков. А если налоговая накладная не была зарегистрирована из-за вируса, то вины предприятия в этом нет. Но Налоговый кодекс не предусматривал норм, которые позволили бы освободить плательщиков от ответственности в таком случае.

Депутаты подчеркивают, что многие компании пользовались программой М.Е.Doс для регистрации налоговых накладных и формирования отчетности по НДС. В Киберполиции же заявили, что это программное обеспечение является одним из источников распространения вируса, потому у компании-разработчика изъяли сервера. Поэтому регистрировать накладные через М.Е.Doс не было возможности.

В свою очередь, Государственная фискальная служба заявляла, что плательщики могут зарегистрировать накладные через "Электронный кабинет". Депутаты же, которые инициировали принятие законопроекта, утверждают, что кабинет работает нестабильно и происходит постоянное отключение сервиса.

Принятый законопроект освобождает предпринимателей от штрафов, если они не успели до 1 июля зарегистрировать в фискальной службе налоговые и акцизные накладные, которые были составлены с 1 по 30 июня 2017 года. При этом бизнес обязан зарегистрировать эти документы до конца июля.

На прошлой неделе, 4 июля, Кабинет министров одобрил разработанный министром финансов законопроект об освобождении бизнеса от санкций. Документ предлагал отменить штрафы для бизнеса только за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, составленных с 1 по 15 июня. Тем не менее, документ №6694 появился в парламенте лишь 12 июля. Потому профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать именно депутатский законопроект.

По материалам: "Дело"
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Теги: налогообложение , налогоплательщики , налоговые обязательства , налоговая , налоги , возмещение ндс , ндс , вирус , штраф

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