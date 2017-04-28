Бизнес стал больше жаловаться на действия прокуратуры

28 апреля 2017, 12:35
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Совет бизнес-омбудсмена в январе-марте получил 264 жалобы от предпринимателей

Бизнес стал больше жаловаться на действия прокуратуры | Экономика | Дело Увеличить картинку

В первом квартале 2017 года бизнес-омбудсмен получил от бизнеса 264 жалобы и закрыл рекордное количество расследований за всю историю работы в Украине — 206, сказано в сообщении Совета бизнес-омбудсмена. Бизнесу удалось вернуть 1,1 млрд грн.

"По сравнению с прошлым кварталом количество обращений на действия прокуратуры выросло на 60%", — сообщили в Совете.

Чаще всего бизнес беспокоили налоговые вопросы — 45% от общего числа обращений. В то же время, количество жалоб на действия фискалов снизилось на 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, бизнес активно жаловался на действия органов местного самоуправления, силовых структур и таможенные вопросы.

Основным источником обращений (70% жалоб) остались представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и недвижимости. Активнее всего обращались предприниматели из Киева (98), Киевской (23), Одесской (23) и Харьковской (20) областей.

73% жалоб подали украинские компании. Примечательно, что по сравнению с прошлым кварталом на 25% увеличилось количество обращений от компаний с иностранными инвестициями.

Больше всего жалоб поступило на Государственную фискальную службу Украины (53%) и органы местного самоуправления (9%). Вдвое уменьшилось количество жалоб на государственные компании, а Министерство инфраструктуры и государственные фонды выбыли из списка госорганов, на которые жаловались чаще всего.

Госорганы выполнили 86% рекомендаций бизнес-омбудсмена к концу первого квартала.

"Госорганы должны активнее выполнять рекомендации из наших системных отчетов, чтобы бизнес-климат в стране быстрее изменился к лучшему", — отмеыает бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

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Теги: бизнес , гфс , прокуратура

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Бизнес стал больше жаловаться на действия прокуратуры | Экономика | Дело
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