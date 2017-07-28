Бизнес жалуется на налоговую, местные власти и силовиков — Совет бизнес-омбудсмена

За первое полугодие 2017 года в Совет бизнес-омбудсмена от предпринимателей поступила 501 жалоба на органы государственной и местной власти.

С начала года у предпринимателей больше всего проблем возникало с Государственной фискальной службой (255 жалоб), органами местного самоуправления (34 жалобы), прокуратурой (31 жалоба) и Нацполицией (26 жалоб).

Совету бизнес-омбудсмена за полгода больше всего претензий поступило в отношении налоговых проверок (58), расторжения налоговой договоров о признании электронной отчетности (47), действий государственных регуляторов (42), а также задержек при возвращении НДС (38).

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