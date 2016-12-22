Эксклюзив

"Бюджетные" традиции украинского парламента

22 декабря 2016, 14:52
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В принятии бюджета Рада становится предсказуемой — вне зависимости от состава, решения принимаются под Новый год и под покровом ночи

Увеличить картинку

Бюджет 2014 года

Принят 16 января в 11:14

Бюджет принимался в разгар Революции. Чтобы обеспечить принятие бюджета, в правительственный квартал стянули силовиков и людей из юго-восточных регионов. В тот же день были приняты скандальные "законы 16 января", ограничивающие права граждан. Все сроки уже были сорваны — страна 16 дней жила по пропорциям бюджета 2013 года. Тогда первый вице-спикер Игорь Калетник поставил документ на голосование, ведя заседания из зала, поскольку оппозиция блокировала президиум и трибуну парламента. Бюджет принимался без обсуждения сразу в целом. "Свобода" и "Батькивщина" закон не поддержали. Уже 27 марта бюджет пришлось пересматривать в сторону уменьшения и вводить "антикризисный план".

Бюджет 2015 года

Принят 29 декабря в 4:26

Бюджет на 2015 год Рада утвердила в ночь с 28 на 29 декабря, после всенощного заседания и под давлением премьер-министра Арсения Яценюка. "В прошлом году мы обещали не утверждать бюджет в пять утра и выполнили это обещание — утвердим его в половине четвертого", — пошутил тогда премьер. По слухам, закрыть бюджетный вопрос именно в эту ночь было принципиально — замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко опаздывал на самолет. Как и за год до этого, депутаты не имели понятия о том, за что они голосуют — правки вносилось по ходу заседания, и что в итоге приняли, оставалось загадкой для всех, включая самих нардепов. Дополнения с цифрами были опубликованы лишь 12 января. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон снова не поддержали. При этом бюджет был "черновым" — уже 2 марта в него были внесены изменения, инициированные Министерством финансов.

Бюджет 2016 года

Принят 25 декабря в 4:09

В конце 2015 года Рада снова справилась с рассмотрением бюджета лишь под утро, после продолжительных уговоров со стороны Яценюка и министра финансов Наталии Яресько. Процесс затянулся из-за того, что рассматривать бюджет можно было лишь после принятия налоговой реформы, вокруг которой несколько месяцев велась ожесточенная борьба между парламентом и минфином. Лишь после закрытого заседания Кабинета Министров и бюджетного комитета парламента. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон, традиционно, не поддержали.

Бюджет 2017 года

Принят 21 декабря в 4:55

Правительство Владимира Гройсмана совершило настоящий прорыв: впервые за многие годы проект бюджета был подан в парламент вовремя, 22 сентября. Это позволило депутатам ознакомиться с тем, что, собственно, они должны принять. Но не позволило вовремя завершить процесс — депутаты сполна воспользовались своим правом вносить правки как в бюджет, так и в Налоговый кодекс. Заседание парламента закончилось лишь утром после самой длинной ночи в году. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон, естественно, не поддержали.

Таким образом, можно проследить тенденцию: Рада принимает бюджет с каждым годом все раньше — такими темпами бюджет 2018 года мы получим примерно 17 декабря. Но традиции заседать ночами нардепы не изменяют — 5 утра оказалось самым продуктивным временем для трезвой оценки бюджета. Как не изменяют своим традициям и "Самопомощь" с "Батькивщиной", игнорируя предложения правительства.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: госбюджет, парламент, бюджет, верховная рада

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.43
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.09 12.87
Киевская область 20.93 12.43
Львовская область 20.77 12.58
Опросы
Ваши действия в связи с национализацией ПриватБанка
Все опросы
Читаемые в разделе
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст) После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика После национализации. Какое будущее ждет Коломойского-политика Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1
Все новости
Комментируемые
1 Надежда Савченко исключена из фракции "Батькивщина" 1 2 Суд реабилитировал атаманов Холодного Яра и Черного Леса как жертв политических репрессий 3 Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции 4 Любой кусочек правового государства очень сильно помогает в борьбе с коррупцией — латвийский эксперт 5 Сколько денег потратят на содержание киевского онкоцентра в 2017 году
Все новости
Видео
 Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Порошенко рассказал, как спасли ПриватБанк и всю банковскую систему
Все видео
Фото
В Киеве открыли главную елку (фото)
В Киеве открыли главную елку (фото)
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
На ВДНХ открыли уникальный сферический кинoтеатр
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Как выглядит рынок на "Оболони" через сутки после сноса киосков
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.