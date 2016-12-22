"Бюджетные" традиции украинского парламента

Бюджет 2014 года

Принят 16 января в 11:14

Бюджет принимался в разгар Революции. Чтобы обеспечить принятие бюджета, в правительственный квартал стянули силовиков и людей из юго-восточных регионов. В тот же день были приняты скандальные "законы 16 января", ограничивающие права граждан. Все сроки уже были сорваны — страна 16 дней жила по пропорциям бюджета 2013 года. Тогда первый вице-спикер Игорь Калетник поставил документ на голосование, ведя заседания из зала, поскольку оппозиция блокировала президиум и трибуну парламента. Бюджет принимался без обсуждения сразу в целом. "Свобода" и "Батькивщина" закон не поддержали. Уже 27 марта бюджет пришлось пересматривать в сторону уменьшения и вводить "антикризисный план".

Бюджет 2015 года

Принят 29 декабря в 4:26

Бюджет на 2015 год Рада утвердила в ночь с 28 на 29 декабря, после всенощного заседания и под давлением премьер-министра Арсения Яценюка. "В прошлом году мы обещали не утверждать бюджет в пять утра и выполнили это обещание — утвердим его в половине четвертого", — пошутил тогда премьер. По слухам, закрыть бюджетный вопрос именно в эту ночь было принципиально — замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко опаздывал на самолет. Как и за год до этого, депутаты не имели понятия о том, за что они голосуют — правки вносилось по ходу заседания, и что в итоге приняли, оставалось загадкой для всех, включая самих нардепов. Дополнения с цифрами были опубликованы лишь 12 января. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон снова не поддержали. При этом бюджет был "черновым" — уже 2 марта в него были внесены изменения, инициированные Министерством финансов.

Бюджет 2016 года

Принят 25 декабря в 4:09

В конце 2015 года Рада снова справилась с рассмотрением бюджета лишь под утро, после продолжительных уговоров со стороны Яценюка и министра финансов Наталии Яресько. Процесс затянулся из-за того, что рассматривать бюджет можно было лишь после принятия налоговой реформы, вокруг которой несколько месяцев велась ожесточенная борьба между парламентом и минфином. Лишь после закрытого заседания Кабинета Министров и бюджетного комитета парламента. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон, традиционно, не поддержали.

Бюджет 2017 года

Принят 21 декабря в 4:55

Правительство Владимира Гройсмана совершило настоящий прорыв: впервые за многие годы проект бюджета был подан в парламент вовремя, 22 сентября. Это позволило депутатам ознакомиться с тем, что, собственно, они должны принять. Но не позволило вовремя завершить процесс — депутаты сполна воспользовались своим правом вносить правки как в бюджет, так и в Налоговый кодекс. Заседание парламента закончилось лишь утром после самой длинной ночи в году. "Самопомощь" и "Батькивщина" закон, естественно, не поддержали.

Таким образом, можно проследить тенденцию: Рада принимает бюджет с каждым годом все раньше — такими темпами бюджет 2018 года мы получим примерно 17 декабря. Но традиции заседать ночами нардепы не изменяют — 5 утра оказалось самым продуктивным временем для трезвой оценки бюджета. Как не изменяют своим традициям и "Самопомощь" с "Батькивщиной", игнорируя предложения правительства.