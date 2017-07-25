Благодаря антирейдерскому закону в 2017 году сократилось количество рейдерств — новый замминистра юстиции

Будете ли вы возглавлять антирейдерскую комиссию, как это делал ваш предшественник Павел Мороз?

- Я думаю, что не буду возглавлять комиссию, чтобы обеспечить независимость и непредвзято оценивать решения комиссии. Члены комиссии принимают коллегиальное решение в виде выводов, а заместитель министра подписывает приказ и утверждает решение комиссии.

Вы говорили, что встречались с нотариусами. На что они сетуют?

- Я встречалась с представителями Нотариальной палаты. У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Но ведь нотариусы уже несколько лет имеют право регистраторов. Они за это время не поняли правил?

- Вопрос не в этом. Дело в камеральных проверках нотариусов, которые Минюст начал проводить не так давно. Такая проверка назначается при наличии определенных признаков в реестре. Например, нотариус проводил действия после 18:00. Но может быть так, что у него не работал реестр и был технический сбой.

Так вот у нотариусов появляются опасения, что если проводится проверка, значит он что-то натворил.

Какие наказания предусмотрены для нечистых на руку нотариусов?

- Мы можем отключить от реестров на 3-6 месяцев и на год. А что такое для нотариуса год без реестра? Фактически он не работает, может разве что выдавать доверенности. Другая санкция, которую мы можем применить — представление на Высшую квалификационную комиссию относительно аннулирования свидетельства нотариуса.

Может ли быть уголовная ответственность нотариуса за незаконные действия в реестре?

- Может быть административная ответственность, но не знаю, насколько она может быть эффективной. Например, нотариус неправомерно перерегистрировал 1 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и заплатит 17 тыс. грн штрафа — вряд ли это поможет нам.

Что касается уголовной ответственности — это больше к правоохранителям. Я попросила коллег, чтобы они обратились в региональные управления полиции относительно состояния дел по регистраторам. Когда идет сговор лиц, то регистратор всегда там присутствует. Я не могу сказать, что мы посадим кого-то на 10 лет, мы можем только приложить все усилия, чтобы доказательная база для суда была в надлежащем виде.

Есть интересный пример, который я прочитала в выводах комиссии: регистратор брал выписку из реестра, в котором было ограничение (обременение), а в таком случае он не может проводить действия с этим объектом. Но регистратор заклеивал белой бумагой верхнюю часть выписки, где находится информация об обременении, сканирует и потом делает регистрационные действия.

Вы сказали, что в этом году уже сократилось количество рейдерских захватов предприятий. С чем это связано — уже все поделили или рейдеры переквалифицировались на аграрный сектор?

- Я это связываю с антирейдерским законом. Ведь регистратор — это человек, который хочет жить спокойно. Раньше у регистраторов была возможность фактически в рамках правового поля что-то сделать, не вникая, правильно это или нет. Например, регистрационные действия проводили на основании поддельных судебных решений. Сейчас же регистратор знает, что если он не проверит решение суда в едином реестре, то это будет его ошибка и вина.

Какие ваши первые шаги на посту замминистра в сфере госрегистрации?

- Точно мы будем повышать авторитет и профессионализм "антирейдерской комиссии". Ведь всегда легче критиковать и обсуждать большие кейсы. Но люди не видят ежедневной работы этой комиссии, когда мы рассматриваем сотни жалоб и возобновляем права людей на их квартиры, земельные участки.

Сейчас мы разрабатываем законодательные инициативы. Но пока что я их не озвучу, так как они еще не готовы.

Также будем делать стратегию работы на следующий год.

У вас была хорошая зарплата в банке (порядка 30 тыс. долларов в год), из которого вы перешли на госслужбу. Какой у вас будет оклад?

- Около 15 тыс. гривень. Но я же не ради оклада сюда пришла. Иногда что-то делаешь не ради денег. Это прыжок в карьере и новые возможности.

Ваш предшественник продержался на должности замминистра два года. Сколько вы рассчитываете проработать в Минюсте?

- Не буду загадывать.