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Благодаря антирейдерскому закону в 2017 году сократилось количество рейдерств — новый замминистра юстиции

25 июля 2017, 19:39
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Сегодня министр юстиции Павел Петренко рассказал о достижениях ведомства за первое полугодие 2017 года и представил своего нового заместителя Алену Сукманову, которая будет ответственна за регистрацию. Delo.UA поинтересовалось, чего ожидать нотариусам от нового руководителя

Увеличить картинку Елена Сукманова

Будете ли вы возглавлять антирейдерскую комиссию, как это делал ваш предшественник Павел Мороз?

- Я думаю, что не буду возглавлять комиссию, чтобы обеспечить независимость и непредвзято оценивать решения комиссии. Члены комиссии принимают коллегиальное решение в виде выводов, а заместитель министра подписывает приказ и утверждает решение комиссии.

Вы говорили, что встречались с нотариусами. На что они сетуют?

- Я встречалась с представителями Нотариальной палаты. У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Но ведь нотариусы уже несколько лет имеют право регистраторов. Они за это время не поняли правил?

- Вопрос не в этом. Дело в камеральных проверках нотариусов, которые Минюст начал проводить не так давно. Такая проверка назначается при наличии определенных признаков в реестре. Например, нотариус проводил действия после 18:00. Но может быть так, что у него не работал реестр и был технический сбой.

Так вот у нотариусов появляются опасения, что если проводится проверка, значит он что-то натворил.

Какие наказания предусмотрены для нечистых на руку нотариусов?

- Мы можем отключить от реестров на 3-6 месяцев и на год. А что такое для нотариуса год без реестра? Фактически он не работает, может разве что выдавать доверенности. Другая санкция, которую мы можем применить — представление на Высшую квалификационную комиссию относительно аннулирования свидетельства нотариуса.

Может ли быть уголовная ответственность нотариуса за незаконные действия в реестре?

- Может быть административная ответственность, но не знаю, насколько она может быть эффективной. Например, нотариус неправомерно перерегистрировал 1 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и заплатит 17 тыс. грн штрафа — вряд ли это поможет нам.

Что касается уголовной ответственности — это больше к правоохранителям. Я попросила коллег, чтобы они обратились в региональные управления полиции относительно состояния дел по регистраторам. Когда идет сговор лиц, то регистратор всегда там присутствует. Я не могу сказать, что мы посадим кого-то на 10 лет, мы можем только приложить все усилия, чтобы доказательная база для суда была в надлежащем виде.

Есть интересный пример, который я прочитала в выводах комиссии: регистратор брал выписку из реестра, в котором было ограничение (обременение), а в таком случае он не может проводить действия с этим объектом. Но регистратор заклеивал белой бумагой верхнюю часть выписки, где находится информация об обременении, сканирует и потом делает регистрационные действия.

Вы сказали, что в этом году уже сократилось количество рейдерских захватов предприятий. С чем это связано — уже все поделили или рейдеры переквалифицировались на аграрный сектор?

- Я это связываю с антирейдерским законом. Ведь регистратор — это человек, который хочет жить спокойно. Раньше у регистраторов была возможность фактически в рамках правового поля что-то сделать, не вникая, правильно это или нет. Например, регистрационные действия проводили на основании поддельных судебных решений. Сейчас же регистратор знает, что если он не проверит решение суда в едином реестре, то это будет его ошибка и вина.

Какие ваши первые шаги на посту замминистра в сфере госрегистрации?

- Точно мы будем повышать авторитет и профессионализм "антирейдерской комиссии". Ведь всегда легче критиковать и обсуждать большие кейсы. Но люди не видят ежедневной работы этой комиссии, когда мы рассматриваем сотни жалоб и возобновляем права людей на их квартиры, земельные участки.

Сейчас мы разрабатываем законодательные инициативы. Но пока что я их не озвучу, так как они еще не готовы.

Также будем делать стратегию работы на следующий год.

У вас была хорошая зарплата в банке (порядка 30 тыс. долларов в год), из которого вы перешли на госслужбу. Какой у вас будет оклад?

- Около 15 тыс. гривень. Но я же не ради оклада сюда пришла. Иногда что-то делаешь не ради денег. Это прыжок в карьере и новые возможности.

Ваш предшественник продержался на должности замминистра два года. Сколько вы рассчитываете проработать в Минюсте?

- Не буду загадывать.

Автор: беседовал Сергей Чепинский

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: минюст , госрегистрация , нотариус

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