Блокирование накладных НДС: Какие проблемы возникли у бизнеса и когда их решат

Несколько дней назад под Кабинетом министров несколько десятков человек требовали отменить систему автоматической приостановки налоговых накладных, которая заработала с 1 июля текущего года. Протестующие заявили, что система должна была бороться со "скрутками" и уклонением от уплаты НДС, но "на самом деле блокирует работу малых и средних предприятий, которые легально ведут свою деятельность".

В Государственной фискальной службе (ГФС), которая вместе с Министерством финансов отвечает за эффективность работы этого механизма, на эти претензии отвечают статистикой. Согласно информации ГФС, по состоянию на 25 июля 2017 г. под приостановку попало меньше одного процента всех налоговых накладных и расчетов корректировок на сумму 1,8 млрд грн. Без каких-либо проблем было зарегистрировано 13,7 млн налоговых накладных и расчетов корректировок на общую сумму 75,7 млрд грн.

Согласно информации налоговой, в течение июля под критерии риска попали документы практически 16 тысяч предприятий, а без проблем были зарегистрированы накладные 545 тысяч компаний.

Бухгалтера этих полумиллиона предприятий, вероятно, теперь спят спокойно. Ведь зарегистрированная накладная с 1 июля дает 100% право на налоговый кредит без каких-либо проверок, как было ранее. А вот у 16 тысяч — проблемы, поскольку им теперь нужно доказать фискалам, что их документы касались реальной, а не фиктивной сделки.

В тестовом режиме систему запустили 1 апреля текущего года. Часть компаний сразу же начала получать квитанции, что их накладные попали под критерии риска. В течение трех тестовых месяцев блокирования документов не происходило. Но уже с 1 июля система начала реальные приостановки, паника бизнеса и бухгалтеров усилилась.

В Минфине ранее подчеркивали, что с помощью системы будут бороться с "импортными скрутками". К примеру, компания А официально завозит в Украину б/у одежду и продает ее за наличные без оформления. Документы на товар передаются фирме-прокладке, которая делает фиктивную продажу, передавая компании Б документы на нитки или другой товар, по которому ей интересно получить налоговый кредит. То есть Минфин с ГФС были намерены останавливать "пересортицу", когда товар, который якобы продает фирма-прокладка, отличается от того, который она якобы приобрела. Но реальный бизнес в основном тоже покупает сырье, а продает готовый продукт.

Потому систему и начали критиковать производители и поставщики услуг, ведь у них, как и у "скрутчиков", товары на входе и выходе будут отличаться.

Тем не менее, Минфин предложил решение. Во-первых, разработали отсекающие критерии и накладные малых предприятий, а компании, которые платят налоги на сумму по крайней мере 5% от продаж, должны регистрировать без проблем. Во-вторых, Минфин разрешил предприятиям, чьи накладные попали под критерии риска и были приостановлены, подавать их технологические карты, где описан процесс производства. Налоговая должна ознакомиться с картой и технологией производства компании, а потом подключить документ к системе. Предприятия, чьи технологичные карты примут, могут не бояться дальнейших остановок накладных.

Тут-то и кроется основная проблема работы системы приостановки накладных, по мнению Министерства финансов. ГФС оказалась пока неспособной быстро принимать, обрабатывать и подключать к системе все технологические карты предприятий, поясняет советник министра финансов Яна Бугримова.

В фискальной службе соглашаются, что времени на рассмотрение технологических карт и документов, которые подтверждают реальность операции, по которой сформирована накладная, недостаточно.

Руководитель департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук уверяет, что в налоговой созданы дополнительные комиссии для обработки документов налогоплательщиков. Для анализа документов бизнеса дополнительно подключили уже 67 специалистов.

Также в фискальной службе отмечают, что в местных налоговых создали рабочие группы, которые рассматривают поданные технологические карты. Эти группы формируют свои выводы и направляют их комиссии в центральном аппарате ГФС, а там уже принимают финальное решение. Таким образом, говорит Чмерук, решили построить более эффективный процесс обработки документов компаний после первых жалоб на медленное рассмотрение документов.



Еще одна проблема, с которой столкнулись компании из реального сектора, — это работа электронного кабинета ГФС со сбоями. Он оказался не готовым к соответствующей нагрузке и объему информации. Ведь после вирусной атаки в конце июня многие налогоплательщики отказались от работы с бухгалтерской программой M.E.Doc. Предпринимали, чьи накладные попали под приостановку, из-за плохой работы кабинета плательщика часто не могут подать документы в электронном виде, а потому приносят в налоговую бумажные пакеты. Но в ГФС обязаны все эти документы отсканировать и внести в систему. А это тоже отнимает время налоговиков.

Кроме того, Минфин, ГФС и сами предприниматели отмечают, что отсутствуют исчерпывающие консультации от властей по всем вопросам, которые возникают у бизнеса при работе с системой блокирования накладных. Предприниматели часто не понимают, к примеру, к какой из накладных необходимы дополнительные документы: любой или только заблокированной? Также часто допускаются ошибки в кодах УК ТВЭД и дате составления накладной или же не указываются в письме с дополнительными документами номер и дата накладной, которой они касаются.

Большинство проблем, которые сейчас возникают у бизнеса, будут решены до конца июля, уверяет Николай Чмерук из ГФС.

Но критики системы блокирования накладных, в частности, народный депутат Татьяна Острикова и вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз настаивают, что Минфин должен продлить тестовый режим, а лучше и вовсе временно остановить работу механизма. Они подчеркивают, что критерии необходимо дорабатывать, ведь под приостановку попадают не только "скрутчики", но и компании реального сектора.

"Критерии были разработаны Минфином, основываясь на практике осуществления "скруток" недобросовестными налогоплательщиками. Но эффективность их — вопрос дискуссионный. Так, уже понятно, что такой критерий оценки степени риска, как объем поставки 500 тыс. грн. и больше, недобросовестные налогоплательщики будут обходить путем "дробления" налоговых накладных, чтобы не достигать указанной выше суммы за соответствующий месяц", — считает ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Дмитрий Савчук.

В Минфине же пока оценивают критерии позитивно, ведь под приостановку попал лишь 1% зарегистрированных накладных. "Система действительно нуждается в постоянной доработке, мы будем вносить изменения в критерии. Но варианта отказаться от системы Минфин не рассматривает, — говорит советник министра финансов Яна Бугримова. — Хотя бы потому, что без этой системы не работает автоматическое возмещение НДС".