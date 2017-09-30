Боевик из батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР" получил 10 лет тюрьмы

30 сентября 2017, 16:10
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Житель Луганской области, который в 2014 году добровольно пополнил ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР", приговорен к 10 годам лишения свободы

Боевик из батальона Увеличить картинку

К 10 годам лишения свободы приговорен житель Луганской области, который в 2014 году добровольно пополнил ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает прокуратура Луганской области. По информации пресс-службы, в ходе расследования установлено, что в составе батальона "Призрак" боевик оказывал сопротивление военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении АТО.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации "ЛНР", причастных к событиям 2014 года на территории Луганской области.

Пособник террористов признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Теги: терроризм , лнр , луганск , тюрьма

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Боевик из батальона
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