Боевики 86 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб — штаб АТО

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне проведения АТО, в результате чего один военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения, и еще девятеро — травмы.

"Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, обнародованном на странице в Фейсбук в среду утром.

На Мариупольском направлении с 122-мм артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120-мм минометов — Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же — Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку — снайпер, а по Широкино — БМП боевиков.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-мм артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152-мм артиллерию было применено и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому — 120-мм минометы. Танк и БМП — также по Верхнеторецкому.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям со 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

В Совете безопасности ООН осудили использование на линии соприкосновения на Донбассе запрещенных минскими соглашениями вооружений и призвали к немедленному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам закрытого заседания в среду, 31 января.

"Члены Совета безопасности ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных минскими соглашениями, которое привело к смерти и ранениям людей, в том числе мирных жителей", — говорится в заявлении. Кроме того в документе содержится призыв к немедленному возвращению к режиму прекращения огня и выражается "полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Также члены СБ ООН подчеркнули необходимость строгого выполнения резолюции, которая одобрила ряд мер по имплементации минских соглашений.



В сообщении на странице МИД Канады в Twitter говорится, что действия российских оккупационных войск могут привести к гуманитарному кризису в Авдеевке — городе, который полностью зависит от работы местного коксохимического завода.

"Обстрелы, которые осуществляют ведомые Россией сепаратисты, провоцируют гуманитарный кризис в Авдеевке", — констатировали факт во внешнеполитическом ведомстве страны.