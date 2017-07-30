Боевики две недели пытали украинского блогера

30 июля 2017, 15:30
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Людмила Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) была задержана 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская, на блокпосту боевиков ЛНР представителями т.н. "МГБ ЛНР"

Боевики две недели пытали украинского блогера | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Боевики две недели удерживали у себя и издевались над украинским блоггером-инвалидом Людмилой Сурженко, после чего отпустили ее. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

По его информации, Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) была задержана 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская, на блокпосту боевиков ЛНР представителями т.н. "МГБ ЛНР".

"Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд боевиков (указанное лицо является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы). В дальнейшем "МГБ ЛНР" осуществляло давление на указанную нашу гражданку, в том числе физически (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" о работе на украинские спецслужбы", — сообщил Клименко.

По его словам, 29 июля 2017 года Сурженко была отпущена на свободу, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ "Станица Луганская" в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.

"Очевидно, что террористы продолжают практику противоправного задержания людей, физического и психологического давления на них. Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции по поводу вопиющего нарушения прав человека", — отметил Клименко.

По материалам: УНИАН
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Теги: луганск , плен , зона ато , лнр , ато

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Боевики две недели пытали украинского блогера | Происшествия | Дело
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