Боевики на Донбассе создают трудовые лагеря — СМИ

Сепаратисты на оккупированных территориях Востока Украины удерживают сеть так называемых трудовых лагерей. По данным немецкой радиостанции Deutschlandfunk, обнародованным в эфире в четверг, 13 июля, в этих лагерях тысячи заключенных в так называемых "ДНР / ЛНР" принуждаются к бесплатному труду.

Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию в самопровозглашенных республиках и на которую посилаетсья Deutschlandfunk, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях составляют до 500 000 евро в месяц. Эти средства используются для финансирования сепаратистов на Донбассе.

Самопровозглашенные правительства так называемых "ДНР / ЛНР" на запрос о наличии и функционировании лагерей немецкой радиостанции не ответили.

Правозащитники и журналисты исходят из того, что в лагерях на Востоке Украины содержатся до 10 тыс. заключенных. Многие из них не имели оснований для попадания в такие лагеря. Указывается, что частично речь идет о лицах, осужденных к весне 2014 украинскими судами к лишению свободы. В настоящее время эти люди либо должны были уже отбыть сроки наказания, либо к ним должна быть применена амнистия или другое смягчение наказания, как это практиковалось в Украине.

На обнародованной DLF карте видно, что лагеря находятся на неконтролируемой Украиной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское.



Как известно, в этих и других городах Луганской области, которые не контролируются украинским правительством, находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний №17, по данным правозащитников, отбывают наказание около 1470 человек, в Брянковской исправительной колонии №11 — 470 человек, в Перевальской исправительной колонии №15 — 500 человек, в Алчевский исправительной колонии №13 — 215 человек, в Краснолуцкой исправительной колонии №19 — 780 человек, Суходольской исправительной колонии №36 — 600 человек, Свердловской исправительной колонии №38 — 550 человек.