Более 95 тыс. украинцев пересекли границы ЕС в рамках безвизового режима

11 июля 2017, 08:29
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95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС, при этом зафиксировано 50 отказов

Более 95 тыс. украинцев пересекли границы ЕС в рамках безвизового режима | Общество | Дело Увеличить картинку

Свыше 95 тыс. украинских граждан пересекли границы стран-участниц ЕС в рамках действия безвизового режима Украина-ЕС, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Уже 95 461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и всего 50 отказов. Большинство из них — из-за неподтверждения цели поездки", — написал он на своей странице в Фейсбук.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: безвизовый режим

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Более 95 тыс. украинцев пересекли границы ЕС в рамках безвизового режима | Общество | Дело
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